Ramsay Generale de Sante : Arnaud Vandesmet nommé Data Protection Officer (DPO) en charge du pilotage du RGPD

Le nouveau Règlement Général européen sur la Protection des Données personnelles (RGPD) entrera en application le 25 mai 2018. Dans ce contexte, Ramsay Générale de Santé nomme Arnaud Vandesmet Directeur Protection des Données (ou Data Protection Officer - DPO). Il aura la charge du pilotage de la conformité du Groupe, autour de 3 grands axes :

« En tant que premier acteur d'hospitalisation privée, nous avons le devoir, notamment vis-à-vis de nos patients, d'être exemplaire sur le sujet des données personnelles. Un comité de pilotage regroupant les fonctions DSI, Relations Médicales, Audit et Juridique travaille déjà sur ce sujet depuis plus d'un an. La nomination d'Arnaud Vandesmet en tant que DPO va renforcer cette dynamique. L'un des enjeux majeurs sera d'impliquer nos 23 000 collaborateurs et l'ensemble de nos partenaires dans cette démarche pour les rendre pleinement conscients des enjeux relatifs au RGPD »déclare

« Le RGPD doit absolument être considéré de façon positive, comme l'opportunité de mieux appréhender la gestion globale de la donnée au sein de l'entreprise, de sécuriser et d'optimiser les processus qui la régissent. Cette bonne gestion est un enjeu stratégique pour l'entreprise, qui doit sous-tendre chacune de ses activités, mais c'est aussi une responsabilité éthique, a fortiori dans le secteur de la Santé qui est le nôtre » déclare Arnaud Vandesmet, Directeur Protection des Données de Ramsay Générale de Santé.

Arnaud Vandesmet, 44 ans, intègre le Groupe Ramsay Générale de Santé en 2010, d'abord en tant que Directeur des Systèmes d'Information Nord-Normandie-Bretagne de Générale de Santé, puis DSI - Moyens Séjours. À partir de 2013, il est successivement Directeur adjoint des Systèmes d'Information puis DSI de Ramsay Santé. Depuis le rapprochement entre Ramsay Santé et Générale de Santé, Arnaud assurait la Direction des Systèmes d'Information Santé Mentale, tout en maintenant la liaison entre cette filière et la DSI du Groupe, avant d'être nommé Directeur du Département Projets et Méthodes de la DSI.

Il devient Directeur Protection des Données de Ramsay Générale de Santé à compter du 1er mars 2018.