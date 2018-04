Ramsay Generale de Sante : Générale de Santé renforce ses équipes de directions d’établissements et de pôles territoriaux en IDF et dans le Nord

Eric Louche et Jamel Ouanda nommés Directeurs de pôle en région parisienne



Avec 8 pôles territoriaux et 40 établissements de santé, l'Île-de-France est une zone importante pour le groupe. Véritables lieux de mise en œuvre de la stratégie du groupe, les pôles territoriaux permettent de répondre aux enjeux médicaux de ses différents territoires d'implantation au travers de projets médicaux de pôle.

Eric LOUCHE, 37 ans, Directeur du Pôle Ile-de-France Ouest et Directeur de l'Hôpital privé de Versailles - Clinique des Franciscaines & Clinique de la Maye (78)



Eric Louche est diplômé de l'Institut Supérieur de Gestion (ISG) et titulaire d'un Master Spécialisé en Économie et Gestion des Systèmes de Santé obtenu au Conservatoire National des Arts et Métiers (CNAM). Il intègre le groupe Ramsay Générale de Santé en 2007 dans le cadre du programme Vivier1. D'abord attaché de Direction des Hôpitaux privés Paul d'Egine (94) et Armand Brillard (94), il évolue ensuite au poste de Directeur des Opérations au sein de la Clinique de l'Orangerie (94), puis de l'Hôpital Privé Armand Brillard (94) après avoir activement participé au regroupement des 2 établissements. À partir de 2012, il occupe successivement les fonctions de Directeur des Opérations puis Directeur Délégué de l'Hôpital Privé Jacques Cartier (91). En septembre 2014, il devient Directeur de l'Hôpital privé Jacques Cartier (91). Il est nommé Directeur du Pôle Île-de-France Ouest et Directeur de l'Hôpital privé de Versailles - Clinique des Franciscaines & Clinique de la Maye (78) à compter du 27 octobre 2017.

En tant que Directeur du Pôle Île-de-France Ouest, il supervise la mise en application du projet médical de son pôle régional dans l'Hôpital privé de Versailles - Clinique des Franciscaines et Clinique de la Maye, dont il prend la direction, mais aussi dans :

Jamel OUANDA, 42 ans, Directeur du Pôle Île-de-France Nord



Titulaire d'un diplôme d'Ingénieur et d'un DESS Management de la fonction achat de l'École de commerce de Grenoble, Jamel Ouanda a débuté sa carrière en 1999 au sein du groupe VALEO où il a successivement occupé les fonctions de Coordinateur Achats, Responsable des Achats puis Directeur des Achats. Il rejoint le groupe Ramsay Générale de Santé en tant que Directeur des Achats en novembre 2008 et en janvier 2015, il devient Directeur des Opérations Adjoint Projets. Il est nommé Directeur du Pôle Ile-de-France Nord à compter du 1er octobre 2017 en complément de ses fonctions de Directeur des Opérations Adjoint Projets.

En tant que Directeur du Pôle Île-de-France Nord, il supervise la mise en application du projet médical de son pôle régional dans les établissements suivants :

3 nouveaux Directeurs d'établissements en Île-de-France



Yves PINOT, 51 ans, Directeur de l'Hôpital privé de la Seine Saint-Denis (93) - Pôle Île-de-France Nord



Diplômé de l'École Supérieure de Cuisine Française - Ferrandi, Yves Pinot débute sa carrière dans l'hôtellerie en tant que directeur restauration, puis sous-directeur (Hôtel du Louvre) et Directeur Général Adjoint (Hôtel Ambassador). En 2005, il rejoint l'Hôpital Américain de Paris en tant que Directeur Hôtelier. Il y devient Directeur des Opérations en 2013 avec pour mission d'assurer un management centré sur le patient et de développer la patientèle étrangère. Il est nommé Directeur de l'Hôpital privé de la Seine-Saint-Denis au Blanc-Mesnil (93) à compter du 19 mars 2018.

François AUQUIERE, 52 ans, Directeur de l'Hôpital Privé Jacques Cartier (91) - Pôle Île-de-France Sud



Infirmier anesthésiste de formation, François Auquiere débute sa carrière comme soignant. A partir de 2002, il prend en charge le management de plusieurs établissements de santé (dont le Centre médical Chirurgical Val Notre-Dame à Bezons pendant 5 ans) en menant en parallèle des activités associatives et citoyennes en tant que réserviste du Service de Santé des Armées.

Il rejoint le groupe Ramsay Générale de Santé en 2008 comme Directeur Délégué de l'Hôpital privé Armand Brillard (94) et de la Clinique de l'Orangerie (94), puis il prend la Direction de la Clinique Jouvenet (75) en 2010. En 2014, il devient Directeur de la Clinique du Val d'Or à Saint-Cloud (groupe Vivalto) avant de réintégrer le groupe Ramsay Générale de Santé. Il est nommé Directeur de l'Hôpital privé Jacques Cartier à Massy (91) à compter du 12 février 2018.



Frédérique DAMONT-DELOUCHE, 32 ans, Directrice de la Clinique du Sport (75) - Pôle Paris



Diplômée de l'ESSEC, Frédérique Damont-Delouche a débuté sa carrière chez Saint-Gobain d'abord en tant qu'Analyste au sein de la Direction de la Stratégie puis comme Chef de Produit International. A partir de 2012, elle devient Responsable grands comptes pour International SOS, avant de rejoindre le groupe Ramsay Générale de Santé en avril 2015, dans le cadre du programme Vivier, au sein de la Clinique Geoffroy-Saint-Hilaire (75). En mai 2015, elle devient Directrice des Opérations des Cliniques Maussins-Nollet (75) et Paris V. Elle est nommée Directrice de la Clinique du Sport à Paris à compter du 10 janvier 2018.

Une nouvelle Directrice d'établissement dans le Nord



Aline PETIT, 35 ans, Directrice de la Clinique Saint-Amé à Lambres-Lez-Douai (59) - Pôle Artois



Diplômée d'un Master 2 en Management de la Santé à Lille en 2005, Aline Petit débute sa carrière chez Frésenius Médical Care en tant que responsable qualité. En 2009, elle est nommée Directrice Générale de la Polyclinique de Lagny (77). En 2015, elle prend la direction de deux cliniques du Groupe HPL dans le Nord-Pas-de-Calais. Elle rejoint le groupe Ramsay Générale de Santé au poste de Directrice de la Clinique Saint-Amé à Lambres-Lez-Douai (59) le 5 septembre 2017. Elle dirige également les centres d'imagerie de l'Artois : Société d'Image Médicale de Bois-Bernard (SIMBB), Société d'Image Médicale de Douai (SIMD), TEP Henri Becquerel et TEP Jean Perrin.



1 : Le programme Vivier est destiné aux collaborateurs ou à des candidats externes souhaitant rejoindre Ramsay Générale de Santé à des postes de direction. Il combine une immersion en établissement d'une durée de 6 mois, ainsi qu'un suivi personnalisé et des formations théoriques.