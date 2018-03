Ramsay Generale de Sante : Générale de Santé renforce son activité de santé mentale

Acteur majeur de la santé mentale avec 17 % de parts de marché de l'hospitalisation privée en psychiatrie, Ramsay Générale de Santé accueille chaque année 23 000 patients en souffrance psychique dans 30 cliniques réparties dans tout l'Hexagone. Après la nomination d'Odile Agopian au poste de Directrice de la Santé Mentale en décembre 2017, le groupe annonce les nominations de 2 nouveaux Directeurs des Exploitations pour la seconder ainsi que de 3 nouveaux Directeurs d'établissements.

Nicolas Choutet et Nathalie Alquier nommés Directeurs des Exploitations

sous la responsabilité d'Odile Agopian, Directrice de la Santé MentaleDiplômé de l'Institut d'Études Politiques de Rennes, Nicolas Choutet est également titulaire d'un DESS en Droit Médical de l'Université François Rabelais de Tours. Il débute sa carrière en 1998 en tant que Délégué Régional au sein de la Fédération de l'Hospitalisation Privée (FHP) puis comme Responsable du Pôle Sanitaire de la Caisse Régionale d'Assurance Maladie d'Alsace-Moselle. En 2000, il rejoint le Groupe Medidep / Mediter en tant que Directeur des Relations institutionnelles et développement. En 2008, il devient Directeur du développement d'HAD France, puis en 2009, Directeur Adjoint Santé Autonomie de la Croix Rouge Française. Il intègre le groupe Korian en 2014 au poste de Directeur du Développement France. À compter du 12 mars 2018, il est nommé Directeur des Exploitations Santé Mentale du groupe Ramsay Générale de Santé.

Nathalie ALQUIER, Directrice des Exploitations Santé Mentale

sous la responsabilité d'Odile Agopian, Directrice de la Santé Mentale



Diplômée en électroradiologie médicale, Nathalie Alquier intègre le groupe Générale de Santé en tant que Manipulatrice Radiologie Imagerie Médicale à l'Hôpital Privé Bois Bernard (62), puis évolue en tant qu'économe au sein de la structure. Elle prend la Direction de la Clinique psychiatrique de l'Escrebieux (59) en 1999, avant de devenir successivement pour la Santé Mentale, Directrice des Opérations et du Développement en Région Nord Picardie en 2004, Directrice Régionale Nord-Ouest en 2008, puis Directrice des Exploitations Adjointe Nord-Ouest en 2011. Elle quitte le groupe en 2014 et intègre la Clinique Virval Santé en tant que Directrice Coordinatrice, puis devient en 2016 Responsable du Pôle Santé Mentale à la direction sur réseau sanitaire et médico-social MGEN.

Elle réintègre ensuite le groupe Ramsay Générale de Santé au poste de Directrice des Exploitations Santé Mentale à compter du 11 septembre 2017.

3 nouveaux Directeurs d'établissements en Seine-Saint-Denis, dans le Var et le Puy-de-Dôme

sous la responsabilité de Nicolas Choutet, Directeur des Exploitations.Diplômée d'un Master en Droit et Gestion des établissements de santé de l'université Montpellier I et d'un Mastère Spécialisé Conseil en organisation de l'EM Lyon, elle débute sa carrière en tant que consultante durant 3 ans, dont un passage chez KPMG. En 2012, elle rejoint la Mutualité Française en tant que Chef de projet Tiers payant hospitalier. Dès 2013, toujours au sein de la Mutualité Française, elle prend en charge le suivi opérationnel des cliniques et des centres de santé et manage le projet d'optimisation du parcours de soin ville-hôpital. Elle est nommée Directrice de la Clinique des Platanes à Epinay-sur-Seine le 21 août 2017.

Franck BLANC, Directeur de la Clinique Saint-Martin (83)

sous la responsabilité de Nicolas Choutet, Directeur des Exploitations.



Titulaire d'un DESCF et d'un DEA en management socio-économique de l'université Lyon II, et après un parcours de dix ans en cabinet d'expertise-comptable (chez ADM Conseil) et en conseil en organisation et management (ERASME), Franck Blanc intègre la Clinique Pôle Santé République de Clermont-Ferrand (Groupe ELSAN) en tant que Directeur Financier en 2008. Il occupe depuis 2013 le poste de Directeur adjoint en charge des finances et du SI au Centre Hospitalier de Sens. Il est nommé Directeur de la Clinique Saint-Martin à Ollioules le 21 août 2017.

Didier BESNIER, Directeur de la Clinique de l'Auzon (63)

sous la responsabilité de Nicolas Choutet, Directeur des Exploitations.



Après un parcours d'infirmier et de cadre infirmier en secteur psychiatrique, Didier Besnier prend la direction d'un Centre Communal d'Action Sociale pendant 11 ans. Il intègre ensuite trois établissements de psychiatrie puis un EPHAD en tant que Directeur d'exploitation, avant de devenir en 2016 Directeur de la Clinique Villa des Roses (groupe INICEA). Il est nommé Directeur de la Clinique de l'Auzon à La Roche-Blanche le 31 octobre 2017.