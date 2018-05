Ramsay Generale de Sante : Les Premières Rencontres de la Prévention Santé

Mardi 15 mai se sont tenues à la Gaîté Lyrique et sous le haut patronage du ministère des Solidarités et de la Santé les Premières Rencontres de la Prévention Santé organisées par la Fondation Ramsay Générale de Santé.

Avec 100 000 décès par an « évitables »,* la France est classée 50e mondiale par les indicateurs de prévention, alors même que son système de santé est parmi les 5 meilleurs. Ce paradoxe fait de la « prévention santé » un enjeu clé de la santé publique autour duquel se sont mobilisés, lors de cette journée, des intervenants experts et un public nombreux.

Ouverte par Pascal Roché, Président de la Fondation, et animées par Christophe Barbier, conseiller éditorial de l'Express, les Rencontres ont d'abord planté le décor et rappelé le très faible engagement de la France dans la prévention santé, jusqu'à cette année et l'annonce du plan Prévention du Gouvernement. Les échanges se sont ensuite structurés autour des nombreux freins à lever et des leviers à actionner pour donner à la prévention sa place de grande cause nationale : prévention renforcée en milieu scolaire, mise en avant de l'activité physique, délégation de compétences au profit des infirmiers, prééminence du digital (DMP, outils numériques, réseaux sociaux, IA et big data), communication inspirée du marketing social et du nudge, etc. sont autant de suggestions précises et argumentées qui ont été proposées par les intervenants.

La franchise et la richesse des interventions et des échanges ont permis d'avancer sur la définition d'une véritable (r)évolution du curatif vers le préventif, dans le cadre d'un objectif partagé par tous : conduire notre système « de soins » vers un système « de santé ». Des témoignages sur des expériences étrangères réussies en matière de prévention (Australie, Danemark, Lettonie...) ont apporté aux débats un éclairage particulièrement positif, inspirant et encourageant.

Le Professeur Jérôme Salomon, Directeur général de la Santé, a clôturé ces Rencontres, au nom de la ministre. L'occasion pour lui de détailler les 25 mesures concrètes prévues par Agnès Buzyn, en faveur d'une « Prévention interministérielle, intersectorielle, avec une action sur tous les déterminants de santé, dans tous les milieux et à tous les âges, depuis la conception jusqu'à la fin de vie ». Il a également

Conviés par Pascal Roché à partager à nouveau leurs réflexions en 2019, les participants et intervenants auront encore largement matière à débattre, notamment autour des premières mesures d'impact de ce véritable plan Prévention 2018-2022.

Thème du matin : « La prévention santé aujourd'hui en France et à l'étranger »

- Stéphane Frioux, agrégé d'histoire, docteur en histoire de l'université Lyon 2 : 'Histoire de la prévention en France'

- Table ronde « La place de la prévention dans le système de santé français »

Olivier Véran : médecin hospitalier neurologue et député LREM de la 1ère circonscription de l'Isère à l'Assemblée Nationale. Rapporteur général de la commission des affaires sociales et notamment de l'ensemble du PLFSS (le budget de la Sécurité sociale).

Pascal Douek : médecin, micro-nutritionniste, médecin du sport. Patient expert atteint de la sclérose en plaque

Laurent Bigorgne : directeur de l'Institut Montaigne

Patrick Chamboredon : président du Conseil National de l'Ordre des Infirmiers

- Nicolas Bouzou, économiste et essayiste français : 'la Prévention Santé a besoin de bon sens et d'innovations'

Thème de l'après-midi : « Agir pour améliorer la prévention santé dès demain »

- Nicolas Hazard, Fondateur et président d'INCO : Les start up pour changer le paradigme de la prévention santé

- Table ronde « Quelle est la place du numérique dans la prévention santé de demain ? »

Arnaud Lambert cofondateur de aiVision.health.

Carole Avril - Directrice Générale de la Fédération Française des Diabétiques

Sylvie Donnasson - CEO du cabinet de conseil HealthInnov.

Dr Adnan El Bakri : médecin, chercheur au CNRS, Fondateur & PDG d'InnovSanté InnovHealth, projet prédictif et carte vitale 2.0.

- Gilles Babinet, Digital Champion de la France auprès de la Commission européenne : Une prévention 2.0 pour sauver des vies…et notre système de santé !

- Patricia Gurviez, professeur en marketing et comportement du consommateur à AgroParisTech : 'le marketing social au service de la prévention santé'

