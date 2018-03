Randgold Resources : L’AUGMENTATION DE SES DIVIDENDES REFLÈTE LA RENTABILITÉ DE RANDGOLD

Randgold Resources Limited LSE:RRS / NASDAQ:GOLD

L'AUGMENTATION DE SES DIVIDENDES REFLÈTE LA

RENTABILITÉ DE RANDGOLD

Londres, le 29 mars 2018-Depuis les toutes premières dividendes de Randgold Resources déclarés pour l'exercice financier 2006, ceux-ci ont augmenté de 1 900%, selon le directeur financier de la société, Graham Shuttleworth, dans le rapport annuel 2017 de la société. Pour 2017, le conseil de Randgold a recommandé le doublement du dividende de $1.00 par action de l'année précédente pour atteindre $2.00.

Shuttleworth affirme que la hausse continue des dividendes valide le modèle d'entreprise et reflète la rentabilité et la solidité financière de la société, qui disposait, à la fin de l'exercice précédent, d'une trésorerie nette de plus de $700 millions, sans aucune dette. La société prévoit de maintenir une position en trésorerie nette d'environ $500 millions pour financer toute nouvelle opportunité de croissance et tout fonds propre excédentaire sera reversé aux actionnaires.

DEMANDES DE RENSEIGNEMENTS:

Directeur general Directeur financier Relations investisseurs et médias Mark Bristow Graham Shuttleworth Kathy du Plessis +44 788 071 1386 +44 1534 735 333 +44 20 7557 7738 +44 779 775 2288 +44 779 771 1338 Email:randgold@dpapr.com

Site Web:www.randgoldresources.com

NOTE ATTENTIVE RELATIVE AUX DÉCLARATIONS PROSPECTIVES: Sauf pour les informations historiques contenues dans le présent document, les questions discutées dans ce communiqué de presse sont des énoncés prospectifs au sens de l'article 27A de la Securities Act de 1933 des États-Unis et de l'article 21E de la US Securities Exchange Act de 1934, et la législation en valeurs mobilières canadienne applicable. Les énoncés prospectifs incluent, mais sans s'y limiter, les énoncés relatifs au prix futur de l'or, l'estimation des réserves et des ressources minérales, la réalisation des estimations des réserves minérales, le calendrier et le montant de la production future estimée, les coûts de production, La détermination de la réserve et les taux de conversion des réserves. En règle générale, ces énoncés prospectifs peuvent être identifiés par l'utilisation d'une terminologie tournée vers l'avenir telle que « volonté », « plans », « attente » ou « ne s'attend pas », « est attendu », « budget », « planifié » « Estimations », « prévisions », « intention », « anticipe » ou « n'anticipe pas », ou « croit », ou des variantes de ces mots et expressions, ou déclarer que certaines actions, événements ou résultats « peuvent », « pourraient », « Serait », « pourrait » ou « sera pris », « se produira » ou « sera atteint ». Les hypothèses sur lesquelles ces énoncés prospectifs sont fondés sont à leur tour fondées sur des facteurs et des événements qui ne sont pas sous le contrôle de Randgold Resources Limited (« Randgold ») et rien ne garantit qu'ils se révèlent corrects. Les énoncés prospectifs sont soumis à des risques connus et inconnus, à des incertitudes et à d'autres facteurs susceptibles de faire en sorte que les résultats réels, le niveau d'activité, le rendement ou les réalisations de Randgold soient sensiblement différents de ceux exprimés ou sous-entendus par ces énoncés prospectifs, y compris Non limité : aux risques liés aux opérations minières, y compris les risques politiques et l'instabilité et aux risques liés aux opérations internationales, les résultats réels des activités d'exploration actuelles, les conclusions des évaluations économiques, les changements dans les paramètres du projet à mesure que les plans continuent d'être affinés ainsi que ces facteurs discuté dans les dépôts de Randgold d'après la Securities and Exchange Commission des États-Unis («SEC»). Bien que Randgold ait tenté d'identifier des facteurs importants qui pourraient faire en sorte que les résultats réels diffèrent sensiblement de ceux contenus dans les énoncés prospectifs, d'autres facteurs peuvent entraîner des résultats qui ne sont pas attendu, estimés ou prévus. Rien ne garantit que de tels énoncés se révèlent exacts, car les résultats réels et les événements futurs pourraient différer considérablement de ceux prévus dans de tels énoncés. En conséquence, les lecteurs ne devraient pas se fier indûment aux énoncés prospectifs. Randgold ne s'engage pas à mettre à jour les énoncés prospectifs dans le présent document, sauf conformément aux lois sur les valeurs mobilières applicables. NOTE DE PRUDENCE AUX INVESTISSEURS DES ÉTATS-UNIS: La SEC permet aux entreprises, dans leurs dépôts auprès de la SEC, de ne divulguer que des réserves de minerai prouvées et probables. Nous utilisons certains termes de ce rapport, tels que « ressources », que la SEC ne reconnaît pas et nous interdit strictement d'inclure dans nos dépôts auprès de la SEC. Les investisseurs sont priés de ne pas supposer que tout ou partie de nos ressources seront converties en réserves qui sont qualifiées de « réserves prouvées et probables» aux fins du Guide de l'industrie numéro 7 de SEC.