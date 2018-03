RealDolmen : Analysez le pourcentage de sourires de vos collaborateurs

Collecte frénétique

Chaque entreprise collecte actuellement des données, comme le nombre de clics sur le site Internet ou la fréquence de lecture de ses blogs. Il existe toutes sortes de logiciels pour tenir à jour et analyser automatiquement ces actions. Les ressources humaines ne peuvent pas rester à la traîne à cet égard, c'est ce qu'on appelle 'People analytics'. Il s'agit d'une approche axée sur les données pour analyser les effectifs avec les collègues actuels et potentiels.

Les données collectées proviennent de différents domaines, et c'est justement là où réside leur force. Chez les HR, des informations sur les personnes sont rassemblées toute la journée durant, lors d'entretiens face-à-face, lors de réunions avec les business partners et pendant les séances de feed-back périodiques. Toutes ces informations sont stockées dans des notes rédigées à la main, des fichiers texte et d'autres bases de données.

Mais qu'en faisons-nous réellement ? Les informations stockées sont comme une histoire qui n'est jamais racontée. Elles sont inutilisables si les données ne sont pas reliées entre elles, si nous ne les plaçons pas dans le bon contexte et ne les transformons pas en connaissances et visions.

Reliez les points

De nouvelles technologies et plateformes comme le cloud permettent de relier plusieurs sources de données entre elles, par exemple des données de LinkedIn avec des rapports de feed-back. Avec cette combinaison, vous êtes en mesure de poser des questions, de créer une focalisation et de développer une vision pour une stratégie HR qui contribue à l'obtention des objectifs de l'entreprise.

Les collaborateurs en tirent aussi des avantages eux-mêmes. Plus vous en savez sur eux, plus vous pouvez contribuer à leur satisfaction, leur implication et leurs performances. Dans le cadre de la collecte de données, la discussion relative à la confidentialité n'est jamais bien loin. Il est important qu'une entreprise effectue au préalable les exercices de réflexion à ce sujet et définisse des directives claires. Installeriez-vous par exemple des caméras qui enregistrent à quelle fréquence les employés rient lors d'un contact avec un client ? Ou un logiciel qui détecte l'humeur du contenu d'un e-mail ?

Vous mettre à l'œuvre vous-même ?

Si vous souhaitez collecter et gérer toutes les données de façon centrale, notre solution RH 'From hire to retire' est l'option qu'il vous faut. Avec les outils de reporting puissants (basés sur PowerBI), vous pouvez rendre les informations nécessaires rapidement visibles et prendre les bonnes décisions qui s'imposent.

En savoir plus sur notre solution 'From hire to retire'?

Contactez nos spécialistes pour plus d'infos: