RealDolmen : Et si on programmait une banane ?

Ce qui est appris tôt est acquis à vie

Notre objectif consiste à faire découvrir aux enfants, le monde magique de la technologie et ceci de manière accessible et ludique. Nous sommes au quotidien cloîtrés derrière nos écrans. Impossible de passer une journée sans cette technologie. C'est exactement pour cela qu'il est important d'apprendre les compétences de bases requises. Ainsi, ils deviennent plus conscients du monde dans lequel nous vivons. Au cours des journées Simplicity4kids, les enfants et petits-enfants de nos collègues découvrent, inspirés par l'approche CoderDojo, des programmes tels que Scratch, Office, Makey voire même des robots programmables. Tout cela de manière très accessible et appliqués sur des objets que les enfants manient au quotidien, tel que les LEGO ou pourquoi pas une banane ! Assistés par des coachs de Realdolmen tout aussi enthousiastes que les enfants, ces journées inoubliables sont remplies de joie et de bonne humeur. Sans s'en rendre compte, les enfants y apprennent différents mécanismes de codage élargissant ainsi leurs connaissances de base. Ce qui est appris tôt est acquis à vie, et étant donné que nous devons tous, tôt ou tard, faire face aux aspects technologiques dans notre métier, il n'est jamais trop tôt pour apprendre.

Il est étonnant de voir comment enfants, sans disposer de connaissances propres au développement informatique, sont en mesure, à la fin de la journée, d'obtenir un programme, jeu ou une histoire qu'ils ont créé eux-mêmes. Et qu'ils le présentent au public avec brio. Notre succession est assurée :) - Steven Heyvaert, principal instigateur de Simplicity4kids

Talents cachés

Accueillir des journées pendant une journée créé une énergie que nous aimerions ressentir au quotidien. Il est important d'investir dans l'avenir et nous accordons beaucoup d'importance à notre contribution. Pour cela nous offrons régulièrement la possibilité aux enfants de faire la connaissance du monde de la programmation et d'autres aspects IT. Cela leur permet d'adopter un esprit logique et pragmatique, un talent utile à chaque moment de la vie. En outre, cette initiative permet également aux enfants de faire la découverte d'autres champs d'intérêts, qui ne sont pas forcément abordés à l'école.

Un tour dans notre Rollercoaster les inspire peut-être à changer la donne dans le monde numérique... Qui sait !