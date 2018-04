RealDolmen : L'Internet des Objets décortiqué

Farzad (à gauche) en Josef (à droite)

Comment décririez-vous brièvement l'IdO ?

Il y a déjà de nombreuses personnes assises derrière un ordinateur qui sont connectées et forment ensemble un réseau important. Lorsque l'IdO est entièrement intégré, nous y ajoutons la dimension des « objets » et disposons alors d'une plateforme sur laquelle les personnes et les « objets » collaborent et se renforcent mutuellement.

Comment l'IdO influencera-t-il la durabilité du business ?

Lorsque tout est relié, beaucoup plus de données sont libérées. Les nouvelles données extraites forment en réalité le noyau de toutes les applications de business. Avec ces données plus riches, de nouveaux produits peuvent être développés, vous disposez de plus d'informations sur lesquelles baser votre marketing, l'efficacité des processus peut être améliorée, etc. Le plus beau, c'est que la majorité des entreprises disposent déjà de ces données puissantes ; elles doivent juste être captées et rendues transparentes.

Y a-t-il également des applications qui peuvent influencer notre quotidien ?

La qualité de notre niveau de vie général va s'améliorer. L'IdO interviendra dans de nombreux aspects de notre vie. Par exemple, le nombre de collisions va fortement diminuer : les voitures intelligentes se reconnaissent et interviennent. En outre, les algorithmes intelligents pourront prédire beaucoup de choses : votre smartphone saura avant vous que vous êtes malade, ce qui permettra d'endiguer de manière précoce les épidémies et virus. En combinant l'IdO à la nanotechnologie, les médicaments vont également se transformer. Si vous avalez un petit émetteur, vous pourrez analyser toutes sortes de données directement depuis votre corps.

Quels sont les plus grands défis concernant l'implémentation ?

Comme pour tous les grands changements, il faut un certain temps pour que les connaissances nécessaires se répandent. Au début, ce sont les experts travaillant chaque jour dans le domaine qui le comprennent. La connaissance est indispensable à la flexibilité, et une compréhension de toutes les possibilités en est une condition. Il y a également des défis sur le plan technologique. L'Internet des Objets se compose de plusieurs couches, chacune devant être installée séparément pour ensuite tout intégrer. Des capteurs doivent être placés, ceux-ci doivent être reliés entre eux, une plateforme doit être mise en place pour rassembler les données, etc. Selon les résultats, bon nombre de questions éthiques influenceront par ailleurs l'implémentation.

Doit-on tout connecter ou certaines choses doivent-elles être délibérément écartées ?

Avant toute chose, le rôle des ordinateurs au sein de la société doit être réenvisagé. Dans ce cadre, la régulation est un élément important, qui devra être sans cesse renforcé. Parmi les changements nécessaires, citons l'« informed consent » : lors du rassemblement de données, chacun devra donner son accord explicite pour rester maître de ses propres données. Seuls les responsables politiques peuvent déterminer comment ceci va s'organiser et quelles autres régulations doivent être envisagées. Tout peut être lié, mais je me demande si l'on obtiendra autant de valeur ajoutée de tous les liens. Il faut également réfléchir sur le plan de l'énergie : en avons-nous assez à disposition pour lier tout en permanence ? Il faudra calculer combien d'énergie peut être consommée et déterminer sur cette base si les appareils tournent constamment ou de manière périodique.

L'attention accrue portée à la cybersécurité influence-t-elle le développement et l'implémentation de l'IdO ?

En 2016, des chercheurs ont réussi à pirater des appareils à installer tels que des stimulateurs cardiaques. Des pirates pouvant agir sur les rythmes cardiaques, c'est un risque qui doit pouvoir être évité à tout moment. De telles menaces vitales devront donc être évaluées au préalable pour être évitées totalement. Nos appareils deviennent aussi de plus en plus intelligents grâce à l'association de l'intelligence artificielle en plus de la connectivité. Le risque principal est que ces appareils connectés prennent de manière autonome des décisions à l'impact négatif.

Un mélange de différentes technologies émergentes pourrait constituer une solution à la question de la sécurité. Ajouter une couche supplémentaire de blockchain permettrait d'introduire une protection bien plus large.

L'IdO créera-t-il de l'emploi ou le menacera-t-il ?

Chaque « révolution » technologique engendre un glissement sur le marché de l'emploi. Un effet de combinaison aura lieu et ce sont surtout les contenus des fonctions qui vont changer. Les nouvelles connaissances vous permettent de booster votre business, ce qui crée de nouveaux emplois. Dans le domaine de la gestion des données, les profils en vue seront ceux des personnes qui comprennent les données et peuvent les interpréter. Il faudra se spécialiser là-dedans. Le rapport pur et dur étant automatisé, certaines fonctions actuelles vont disparaître. Mais il faudra aussi plus de personnes pour effectuer la maintenance des appareils et du réseau.