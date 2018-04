RealDolmen : L’accent que nous mettons sur l’humain ne passe pas inaperçu

En 2015, Realdolmen a entamé un parcours de transformation en profondeur qui place l'humain au centre des préoccupations plutôt que de se focaliser sur l'ICT et la technologie. Certes, nous jouissons d'un réel savoir-faire en matière d'ICT, mais ce qui compte réellement, ce sont les hommes et les femmes qui se cachent derrière la technologie. Parce que des collègues engagés sont les garants de la meilleure expérience client qui puisse être, nous avons placé nos propres effectifs au cœur de notre organisation. Tout ce que nous entreprenons part de là. Avec ce cadre « Employee Centricity » de Realdolmen, nous figurons actuellement dans le top 5 pour le Belgian HR Pioneer Award Internal Communication . Ce prix met en lumière l'importance de la communication, de la créativité et de la création dans le secteur des ressources humaines. Les HR Awards seront décernés ce 19 avril.

Employee Centricity

En tant qu'employeur, nous voulons que nos collaborateurs viennent travailler avec le sourire ; nous voulons une équipe solide, tant sur le plan personnel que professionnel. Nous avons examiné pour quelle(s) raison(s) quelqu'un voudrait (continuer à) travailler pour Realdolmen, et c'est à partir de toutes les données recueillies que nous avons créé la vision « Employee Centricity » (EC) et l'infographie de Realdolmen à ce sujet. Ensemble, ces outils forment un cadre EC engageant, intégré et clair axé sur le positionnement central que Realdolmen attribue à ses collaborateurs. Il comprend donc un volet mental et un volet visuel, qui se raccrochent à six piliers EC qui s'inscrivent dans notre R unique (c'est-à-dire notre logo). Une méthode de travail qui n'est de toute évidence pas passée inaperçue.

Rien n'est permanent, sauf le changement

Notre logo et ses piliers débordent de vie. Nous mettons tout en œuvre, au quotidien, pour transposer efficacement notre cadre EC dans la pratique, que ce soit dans notre fonctionnement journalier ou à travers des projets et groupes de travail EC spécifiques qui ont cours actuellement. Notre transformation s'inscrit dans un véritable parcours et n'est donc pas un projet avec une ligne d'arrivée bien tracée. Le changement est en effet la seule constante dans ce monde qui évolue rapidement. Des changements que nous vivons ensemble, pour nous améliorer sans cesse et ainsi nous rendre mutuellement plus forts.

En dehors de cette reconnaissance pour le cadre « Employee Centricity », notre transformation nous a valu maintes félicitations, notamment celles de VONK et de FEIEA, ainsi qu'une nomination pour le Belgian HR Award de la Communication interne lors de son édition précédente.