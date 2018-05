RealDolmen : Transformez-vous en Game Changer

Sous la pression, le charbon se transforme en diamant

Les entreprises qui veulent évoluer soumettent constamment leur modèle d'entreprise à des évaluations. L'objectif d'une telle évaluation dépend de la situation dans laquelle l'entreprise se trouve.

Marge sous pression

Lorsque la marge est sous pression, c'est toute l'entreprise qui est menacée. Il faut bien vérifier les coûts nécessaires pour garder les marges constantes. Une solution possible serait, par exemple, de procéder à une simplification administrative, mais elle peut tout aussi bien être axée sur le plan technologique. Intégrer la technologie au réseau principal opérationnel peut fortement renforcer l'efficacité des ressources.

Le danger se cache parfois dans un recoin

Lors de cette évaluation, il importe aussi d'être critique envers soi-même et de définir un scope suffisamment large. Quelle est la concurrence possible pour notre entreprise et notre domaine de travail ? Ainsi, les banques ont subi la concurrence inattendue d'Apple avec Apple Pay, qui a fortement fait progresser le marché des transactions d'argent autrefois archaïque. Il est important de garder en tête que le marché n'est plus aussi délimité qu'auparavant.

Il faut donc vérifier si ces menaces existent dans votre secteur et déterminer comment vous pouvez y réagir en tant qu'entreprise.

IoT saves the day

Pour répondre à la pression, vous pouvez également vous servir des drivers technologiques. Nous expliquons ci-dessous des concepts tels que l'intelligence artificielle, le big data et l'Internet des objets (IoT). Ces drivers vous permettent d'apporter des modifications à votre modèle d'entreprise.

Les applications possibles sont infinies, il s'agit en quelque sorte d'un jeu de construction dont vous pouvez retirer les pièces souhaitées pour réaliser votre propre création. En l'appliquant, vous pouvez, par exemple, vous informer de l'état d'avancement des sites de production. Sur la base de ces informations, vous pouvez optimiser toutes les opérations consécutives, car toutes les composantes communiqueront les unes avec les autres. Les données obtenues par les capteurs IoT sont transformées, par l'intelligence artificielle, en données intelligentes qui permettent de lancer les trajets d'optimisation. Ces données sont disponibles dans le cloud, de sorte que les données sont beaucoup plus accessibles et extensibles. Comme les données sont collectées en temps réel, elles peuvent également être consultées en direct. Un capteur connecté dans un camion peut ainsi signaler la formation de files, étant donné que le chauffeur doit régulièrement freiner. Ces informations peuvent alors être utilisées par le site de production, par exemple, permettant d'anticiper et d'éviter de perdre du temps.

Toute entreprise doit évoluer avec les nouveautés technologiques. Quel impact les drivers peuvent-ils avoir sur mon propre processus opérationnel ? Puis-je moi-même entrer dans un autre domaine par cette intégration ? Les données peuvent en effet donner lieu à la création de nouveaux produits et services. Des capteurs sur les essuie-glaces de camions d'une entreprise de transport indiquent avec précision le lieu des précipitations. Vous pouvez vendre ces informations à des entreprises ou des apps pour lesquelles cet input a de la valeur.

Vous êtes toujours à la recherche de vos propres possibilités concernant la mise en œuvre d'innovations technologiques ? N'hésitez pas à jeter un œil ici.