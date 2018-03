RealDolmen : Un onboarding réussi en 7 étapes

1. Déterminez le rôle

Réalisez un flux de travail basé sur les rôles. Attribuez un rôle et les responsabilités afférentes au nouveau collègue et définissez ses tâches journalières.

2. Accueillez à bras ouverts

Veillez à ce que le nouveau collègue sente que sa présence a été annoncée. Préparez sur le poste de travail un ordinateur avec tous les logiciels nécessaires, réalisez une page web avec toutes les informations de démarrage essentielles et réglez toutes les formalités le premier jour.

3. Indiquez le chemin

Prévoyez un aperçu de l'équipe et planifiez si possible une rencontre générale. Donnez des suggestions pour l'arborescence d'un réseau au sein de l'entreprise et désignez quelqu'un qui puisse réponde aux questions urgentes.

4. Partagez des amis

Invitez le nouvel employé à participer à des communities sur base de ses centres d'intérêt. Guidez-le à travers les groupes sociaux dans l'entreprise.

5. Veillez à désigner un +1

Désignez un parrain ou une marraine qui organise une visite guidée dans toute l'entreprise, qui garde une place à table à midi et qui fait régulièrement preuve d'intérêt pour ses expériences.

6. Prévoyez une formation

Si une formation on-the-job est requise, veillez à ce que quelqu'un soit disponible. N'attendez pas trop avec le démarrage. Indiquez ce que va comprendre la formation, combien de temps elle va durer et quels sont les objectifs visés.

7. Donnez un aperçu

Utilisez un tableau de bord pour conserver un aperçu de tout le processus. Il s'agit tant pour le nouveau collègue que pour les HR d'un outil important pour surveiller la progression.

Les bons outils vous permettent de bien avancer

Selon des statistiques de recherche, 20 % de la rotation du personnel ont lieu pendant les trois premiers mois suivant l'engagement. Afin d'éviter cela et de prévenir des frais inutiles, vous pouvez sauvegarder, suivre et évaluer l'intégralité du flux d'onboarding avec le module Onboard de notre solution RH 'From Hire to Retire' (basée sur Microsoft Dynamics 365 for Talent).

