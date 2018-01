Realdolmen : sur une lancée gagnante ?

Nous avons été nommés pas dans une mais dans deux catégories : Prix de la meilleure stratégie de communication de changement et meilleure Infographie, #Rproud. Les prix seront décernés le 8 février prochain à Paris.

Les gagnants potentiels

Étant donné que la technologie change à un rythme effréné, les entreprises doivent suivre le pas. Une organisation doit se réinventer à tous les niveaux afin d'assurer sa place sur le marché et de mieux pouvoir soutenir les clients. La transformation de Realdolmen place les individus au centre du paysage informatique. Car au final, ce sont les individus derrière la technologie et la manière dont ils l'utilisent qui importe, plus encore que la technologie à elle seule.

Pour réussir, une transformation doit se baser sur un nombre de piliers solides et bien fondés. Nous avons désigné la communication interne comme pilier le plus important dans notre propre trajet de transformation, qui inclut également le repositionnement et la nouvelle identité de Realdolmen. Nous intégrons la communication interne à trois niveaux (stratégique, tactique, opérationnel) afin de réellement appliquer les modifications prévues et de suivre tous la même direction que nous avons définie. Cela semble une bonne approche, étant donné que notre communication de changement qui soutenait la transition organisationnelle a été reconnue comme l'une des meilleures en Europe.

Mais ce n'est pas tout. L'infographie correspondante illustrant cette stratégie de manière compréhensible est également appréciée du public européen. Par l'intermédiaire de cette infographie, nous avons pu expliquer les raisons de cette transformation, tant à nos clients, qu'à nos collègues. En outre, il s'agit d'une manière visuelle renforçant les avantages d'un partenariat avec Realdolmen. Outre une infographie, nous en avons également fait une version animée. Des concurrents mondiaux renommés dans cette catégorie, tel que IKEA nous racontent que l'infographie de Realdolmen est l'une des meilleures en son genre.

Le seul objectif pour nous consistait en une transformation fructueuse, constituant pour notre entreprise un grand pas en avant. Cette reconnaissance européenne constitue dès lors un réellement couronnement de nos efforts communs et des efforts de chacun. Car chez Realdolmen, nous ne faisons pas cavalier seul, c'est ensemble que nous avançons. To get there, together !