REALITES : lève avec succès une 2nde tranche obligataire de 16,25 M sur le marché EURO PP

COMMUNIQUE DE PRESSE

REALITES lève avec succès une 2ndetranche obligataire de 16,25M€sur le marché EURO PP

Saint Herblain, le 15 mai 2018 -REALITES annonce avoir finalisé le 30 avril dernierl'émissionde la seconde tranche de son emprunt obligataire privé de type "EURO PP" à hauteur de 16,25M€.S'appuyant sur de solides indicateurs opérationnels et financiers, et ses nouveaux succèscommerciaux, REALITES a souhaité consolider ses ressources financières à moyen terme.

REALITES a émis ce placement aux mêmes conditions que lors de la 1èretranche de 7,75M€ levée endécembre dernier, à savoir : durée restante de 5 ans et 7 mois au taux de 6%, coupon semestriel. Ces obligations sont admises sur le Marché Libre d'Euronext Paris sous le code ISIN FR0010466938.

Cette seconde émission constitue pour le Groupe une nouvelle étape significative dans la poursuite du renforcement de sa structure financière, l'allongement de la maturité de sa dette etl'améliorationde son coût de financement.

Placée avec succèsauprès d'investisseurs institutionnels et de gestions privées, partenaires de longue date du Groupe, tels que La Banque Palatine et GROUPAMA Pays de Loire, cette émission obligataire a aussi permis de faire entrer de nouveaux investisseurs,tels que ARBEVEL, GUTENBERG PATRIMOINE et MONT BLEU FINANCE.

Gérard Jacques, Directeurdu Centre d'affairesNantes de la BANQUE PALATINE, banque de référence pour le groupe REALITES, souligned'ailleurs que:« Le succès de cette nouvelle émission obligataire démontre à nouveau la pertinence du modèle économique développé par REALITES et sa forte dynamique de croissanceactuelle. En tant qu'investisseur, nous sommes ravis de poursuivre et d'intensifiernotre rôle de conseilet d'accompagnement du Groupe REALITES».

Cette opération a été menée conjointement par les équipes Finance internes de REALITES, NATIXIS en tantqu'arrangeur, et CMS Francis Lefebvre Avocats en tant que conseil juridique.

« Nous sommes ravis d'avoir réussi cette nouvelle émission obligataire qui va nous permettre de renforcer notre structure financière et de nous refinancer à de meilleurs taux en profitant des conditions de marché actuelles. Ces ressources vont permettred'accroître la capacitéd'investissement du Groupedans ses projets et lui procurer une plus grande agilité financière. Nous remercions nos partenaires de longue date pour leur confiance renouvelée et accueillons les nouveaux investisseurs de qualité qui vont accompagner le développement du Groupe en tant que partenaire des collectivités territoriales dans une approche résolument multi-usages.»se félicite Christophe de Brébisson, Secrétaire Général de REALITES.

Agenda financier

-mercredi 20 juin 2018 : Assemblée Générale

-jeudi 20 septembre 2018 (après-bourse) : CA IFRS du 1ersemestre 2018

-jeudi 04 octobre 2018 (après-bourse) : Résultats semestriels 2018

A propos de REALITES

REALITES est un groupe de développement territorial qui a placé l'intelligence des territoires au cœur de son activité et s'applique à fabriquer la ville autrement, via ses deux métiers principaux : la maîtrise d'ouvrage et la maîtrise d'usage. Lepositionnement innovant du groupe s'appuie sur la capacité de REALITES à comprendre les enjeux d'un territoire dans toutesses composantes, ce qui en fait un partenaire fiable des décideurs publics et privés. REALITES intervient sur le Grand Ouest et en Ile-de-France. Fondé en 2003 par Yoann Choin-Joubert, son PDG, et fort de plus de 150 collaborateurs, REALITES aenregistré en 2017 plus de 1000 contrats de réservation, représentant un volume d'activités supérieur à 140 millions d'eurosHT. REALITES est coté sur le marché Euronext Growth depuis 2014 (code Isin FR0011858190, Mnémo : ALREA).

Contact analystes/investisseurs

REALITES- +33 2 40 75 50 91-comfi@realites.com

Contact presse économique et financière

Citigate Dewe Rogerson-Robert Amady - +33 6 72 63 08 91-realites@citigatedewerogerson.com

Contact presse corporate et immobilier

Galivel & Associés- +33 1 41 05 02 02-galivel@galivel.com