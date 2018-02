Realites : CP – CA IFRS annuel 2017

COMMUNIQUE DE PRESSE

CA IFRS annuel 2017

Chiffre d'affaires IFRS recorden 2017 à 129M€Très forte croissance : +53% par rapport à 2016

Objectif de rentabilité 2017 relevé

-Chiffred'affaires IFRSrecord à près de 129 M€ HT et en très forte croissance(+53%)

-Objectif initial de chiffre d'affaires IFRSsupérieur à 100M€ HTlargement dépassé

-Confirmation d'amélioration de la rentabilitésur l'exercice2017 avec un objectifd'EBITDA révisé à la hausse et désormais attenduà 9 M€ contre 7,5M€ initialement prévu

-Confirmation des objectifs 2020d'unvolume d'activité annuel supérieur à 220M€(hors projet YelloPark)

Saint Herblain, le 27 février 2018, le groupeREALITES publie aujourd'huison chiffre d'affaires IFRSannuel pour l'exercice2017.

Chiffre d'affaires2017 record et en très forte croissance

Au 31 décembre 2017,le chiffre d'affaires IFRS annuel de REALITES s'élève à près de129M€HT, en forte progression de +53,1% par rapport au 31 décembre 2016.

Le chiffre d'affaires économique, qui intègre les sociétés mises en équivalence au prorata desdétentions du Groupe, atteint141 M€ sur la période, en hausse de +48,9% par rapportà 2016.

L'atteinte de ces chiffresd'affaires record s'expliqueparl'efficacité desmesures prises par le Groupeen matière d'amélioration de l'actabilité, avec 961 lots actés (+12% par rapport à 2016), et par la contrepartie positivede l'effet dedécalage dans la réitération des actes observé au dernier semestre 2016,conformément à ce qu'avait indiqué le Groupe dès février 2017.

Il est à noter que 51 projets ont contribué à cette croissance.

2017 aura été marquée par d'excellentes performances commerciales, avec une nouvelle fois plus de1000 lots réservés nets d'annulations, une croissance de+6% sur les lots réservés en diffus (hors blocs et logements sociaux) et ce malgré des ventes en bloc en retrait en raison du décalage de plusieurs opportunités identifiées en 2017 et qui se matérialiseront sur 2018.

En millions d'euros 31/12/17 31/12/16 Variation Chiffre d'affaires économique 141,0 94,7 +48,9% Chiffre d'affaires IFRS 128,9 84,2 +53,1% Réservations nettes 140,6 145,4 -3,3% Actes 135,0 109,9 +22,8% Page 1 / 3

L'évolution entre 2016 et 2017 de la contribution des agences à ce chiffre d'affaires IFRS ressort commesuit :

Si la régionhistorique d'ancrage duGroupe, Atlantique Vendée, reste prédominante, la région Bretagne voit sa contribution fortement progresser, notamment grâce à un développement foncier conséquent et qualitatif depuis 2014. A ce stade, la contribution de la région Ile-de-Francen'est pas encoreapparente mais elle représente un réservoir de croissance important.

D'ailleurs, l'implantation du Groupe cette

année à Paris, avec d'ores et déjà le

lancement d'une opération à Rueil-

Malmaison (30 logements), préfigure la

montée en puissance de REALITES dans des

régions à fort potentiel où le prix moyen

par lot est plus élevé.

Avec 3 résidences, l'activitédes Résidences pour Personnes Agées (filiale HEURUS) contribue à hauteur de 13,8%au chiffre d'affairestotal sur la période, et vient confirmer la pertinence de la stratégie de diversification du Groupe.

Relèvement de l'objectif de rentabilité 2017et objectif 2020 confirmé

Sous l'effetde la forte progression de son activité par rapport à 2016, le Groupe confirmesur l'exercice2017 une nette amélioration de sa rentabilitéavec un objectif d'EBITDA révisé à la hausse et désormais attendu supérieur à 9 M€ contreinitialement prévu supérieur à 7,5M€.

REALITES confirme également son objectifd'ici à 2020 d'un volume d'activité annuel supérieur à 220 M€(hors projet YelloPark).

Agenda financier

-Jeudi 22 mars 2018 après bourse : Publication des comptes annuels 2017

-Vendredi 23 mars 2018 : Présentation SFAF - Présentation des comptes annuels 2017-Palais Brongniart Petit Auditorium à 9h

-Lundi 16 et mardi 17 avril 2018 : Small Cap Event - Paris - Hôtel Le Westin

Glossaire

-Développement foncier net : ensemble des nouveaux projets immobiliers maitrisés, ajusté des projets modifiés ou abandonnés.

-Réservations en diffus: vente intermédiée ou non d'un logement (hors social) dans unprogramme immobilier.

-Vente en bloc: vente de tout ou partie des lots d'un programme immobilier à un seul acquéreur(bailleur social, investisseur institutionnel, investisseur privé).

-Lots réservés : ensemble des logements pour lesquels un contrat de réservation a été signé et purgé du délai de rétractation (délai SRU), engageant ainsi les acquéreurs sous condition de financement.

-Volumed'activité: ensemble des opérations sur lesquelles REALITES travaille, dont la comptabilisation peut intervenir en intégration globale ou être mis en équivalence (selon la gouvernance de ladite opération).Ce n'est donc pas un chiffre d'affaires IFRS.

-Chiffre d'affaires économique : chiffre d'affaires IFRS auquel s'ajoute le chiffre d'affaires dessociétés mises en équivalence au prorata des détentions du Groupe.

-EBITDA : Earnings before interest, taxes, depreciation, and amortization.

-YelloPark : projet immobilier d'envergure, en association avec le Président du FC Nantes et avecle soutien de Nantes Métropole, mixant aménagement publics et sportifs, logements et bureauxet incluant la construction d'un nouveau stade à la Beaujoire.

A propos de REALITES

REALITES est une entreprise d'ingénierie immobilière qui a placé l'intelligence des territoires au cœur de son activité et s'applique à fabriquer la ville autrement, via ses deux métiers principaux : la maîtrise d'ouvrage et la maîtrise d'usage. Le positionnement innovant du groupe s'appuie sur la capacité de REALITESà comprendre les enjeux d'un territoire dans toutes ses composantes, ce qui en fait un partenaire fiable desdécideurs publics et privés. REALITES intervient sur le Grand Ouest et en Ile-de-France. Fondé en 2003 par Yoann Joubert, son PDG, et fort de 180 collaborateurs répartis sur neuf sites, REALITES a enregistré en 2017plus de 1000 contrats de réservation, représentant un volume d'activités de près de 150 millions d'euros HT.

REALITES est coté sur le marché Euronext Growth depuis 2014 (code Isin FR0011858190, Mnémo : ALREA).

Contact analystes/investisseurs

REALITES- + 33 2 40 75 50 91-comfi@realites.com

Contact presse économique et financière

Citigate Dewe Rogerson- +33 1 53 32 78 91 -realites@citigatedewerogerson.com

Contact presse corporate et immobilier

Galivel & Associés- +33 1 41 05 02 02-galivel@galivel.com