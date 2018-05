Realites : CP – Fin de la concertation préalable du projet YelloPark, les évolutions concrètes et les engagements des porteurs du projet

Communiqué de presse

Fin de la concertation préalable du projet YelloPark, les évolutions concrètes et les engagements des porteurs du projet

Nantes, le 18 mai 2018 -Après 12 semaines d'échanges, la concertation préalable sous l'égide

de la Commission nationale du débat public*s'est terminée lors la réunion de clôturele mercredi 16 mai 2018. Le Football Club deNantes et le groupe REALITES, maîtres d'ouvragesdu projet YelloPark, se disent satisfaits de ces 3 mois de dialogue et livrent des évolutions et des engagements autour du projet.

La concertation a permis un dialogue constructif

Depuis l'annonce du projet en septembre 2017 et la saisine de la CNDP en décembre 2017, lasociété YelloPark est animée par la volonté de réussir ce projet au service del'intérêt généralet du développement du territoire, enraciné dansune concertation ouverte et participative avec le grandpublic et l'ensemble des acteurs de la vie sportive, économique,politique et citoyenne.

La concertation a ainsi permis demieux connaitre les enjeux du territoire et ses usages, grâce à un diagnostic partagéet une approche identifiant les besoins, les pratiques, les ambiances du quartier et les usages futurs du secteur.

Elle a également permis une écoute active et une prise en compte des inquiétudes et des interrogations des riverains sur le projet urbain, des associations de supporters et des élus métropolitains. Yoann CHOIN-JOUBERT, Président de YelloPark a déclaré à ce sujet :« Nous vous avons écouté avec bienveillance, nous avons présenté et défendu notre projet dont sescontours sont toujours arrêtés par les élus au travers de leur police d'urbanisme et de leursprojets politiques pour le territoire. Chacun a toujours été à sa place dans ce projet ».

La réunion publique de clôture, qui a rassemblé 200 participants, a été l'occasion de présenterles évolutions concrètes du stade et du projet urbain grâce aux discussions engagées lors de la concertation.

Le projet du nouveau stade évolue avec la concertation

Waldemar KITA, Président du Football Club de Nantes, dans son propos introductif, a fait état de ses rencontres avec Laura FLESSEL, Ministre des Sports, Bernard LAPORTE, Président dela Fédération Française de Rugby etTony ESTANGUET, Président du Comité d'Organisationdes Jeux Olympiques et Paralympiques. Il confirme le souhait de ces personnalités de voirle nouveau stade accueillir la Coupe du Monde de Rugby en 2023 ainsi que les épreuves olympiques et paralympiques en 2024.

Luc DELATOUR, Directeur du projet de nouveau stade au sein du projet YelloPark,accompagné par les équipes d'architectes de HKS et ATSP,Alex THOMAS et Tom SHEEHAN ont quant à eux annoncé desmesures concernant les évolutions du projet de stade:

-Retrait de 27 mètres du nouveau stadepar rapport à la route de Saint-Joseph au profit du maintien du manteau de verdure ;

-Baisse de la hauteur du nouveau stade de 25%afin de réduire l'impact du stade surle voisinage ;

-Engagement fermed'améliorer le flux et le stationnement aux abords du stadeactuelavec une initiative mise en place dès aout 2018, qui sera annoncée dans les prochains jours ;

-Solutions concertées en matière del'accueil des personnes à mobilité réduite dans le nouveau stade.

Les contours du nouveau projet urbain

Prenant en compte le « défi » lancé par la présidente de Nantes Métropole, Johanna ROLLAND, ainsi que des interrogations et des contributions citoyennes des participants lors des ateliers et des réunions publiques, Tristan MORICHEAU, Directeur adjoint du projet urbain YelloPark et Amédée BRETIGNIERE, Directeur de la programmation du projet urbain YelloPark, ontconfirmé qu'il n'y aura pasd'immeuble de grande hauteur etque la densité a été réduite de 25 %, soit une programmation de 1 500 logements. De nouvelles intentions architecturales prenant en compte ces mesures ont donc été présentées par les équipes de Dominique Perrault Architecture.

Yoann CHOIN-JOUBERT, Président du Groupe REALITES et de YelloPark, dans son discours de clôture joint à ce communiqué, a exprimé des engagements fermes sur le projet urbain ainsi et des attentes fortes pour la poursuite du dialogue au-delà de la concertation préalable.

-Poursuivre un dialogue continu, sincère et utile,durant les différentes phases du projet, avec le publicet les acteurs du territoire sous l'égide d'un garant nommé par laCommission nationale du débat public dans les prochaines semaines ;

-Aucun bâtimentà proximité du quartier RANZAY et HALVÊQUE ne dépassera 2 étages soit une hauteur de 10 mètres ;

-Mise en place d'unfond d'intervention de 500 000 €par REALITES et pour le quartier, géré par un comité de suivi citoyen indépendant ;

-Leprix du foncierde la parcelle sera porté à la connaissance de tous et ce dès sa transmission par la Direction générale des Finances publiques avant le 16 juin.

La société YelloPark tient à remercier la Commission nationale du débat public et messieurs Jean-Pierre TIFFON et Serge QUENTIN, garants de la concertation préalable nommés par cetteautorité indépendante, pour la bonne tenue des débats; l'ensemble des participants à la concertation pour leur présence nombreuse et d'avoir enrichi le projet.

Les porteurs du projet invitent, à nouveau, le public à poursuivre le dialogue dans les mois à venir et précisent la poursuite de la mise à disposition del'ensemble des documents, étudeset diagnostics, dans un esprit de transparence, sur le site internetwww.yellopark.fr.

*La concertation préalable sous l'égide de la Commission nationale du débat public en

chiffres :

-14 rencontres publiques entre le 21 février et le 16 mai 2018 ;

-+ de 2 000 participants ;

-+ de 50 collaborateurs mobilisés ;

-+ de 15 entreprises nantaises sollicitées ;

-+ de 30000 supports distribués (flyers, plaquettes, dépliants, …);

-+ de 33 000 contenus publiés sur internet ;

-250 000 euros de budget.

Pour rappel

Le Football Club de Nantes et REALITES se sont rapprochés afin de concevoir YelloPark, un projet urbain et immobilier exemplaire et innovant incluant un stade de 40 000 places.

Accédez à la vidéo de la visite virtuelle des nouvelles intentions du projet urbain YelloPark encliquant sur ce lien