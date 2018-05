Realites : CP – Luc BELOT, nouveau DG de la filiale HUB 5 du groupe RÉALITÉS

COMMUNIQUE DE PRESSE

Luc BELOT, nouveau directeur innovation et grands projets urbains-Directeur

Général de la filiale HUB 5 du groupe RÉALITÉS

Saint-Herblain (44)-le 14 mai 2018. Luc Belot, spécialiste des questions numériques, del'économie du futur etdel'innovation, rejointHUB 5, filiale en chargede l'innovation et dudéveloppement au sein du groupe RÉALITÉS.

Cette filiale accompagne les décideurs privés et publics agissant pour le développement etl'attractivité des territoiresen proposant des ingénieries innovantes dans les maîtrisesd'usageset maîtrisesd'ouvrages.

L'expériencenationaleet l'ancrage local de Luc Belot l'ont amené à travailler sur des problématiquesterritoriales majeures, dont il maîtrise les enjeux.

Spécialiste des sujets d'innovations, il a notamment été le rapporteur desProjets de loi OpenData et République numérique. Fort de son expertise, il mène auprès du Premier ministre une mission sur «L'avenirde la Ville intelligente en France » et présente en avril 2017 le rapport intitulé « De lasmart city auterritoire d'intelligence(s)».

Consultant en gouvernance et stratégie numérique des territoires, il est par ailleurs expert auprès des services du Premier ministre sur les fonds d'innovation, et donne des conférences en Europe et dans le monde sur ces sujets, en particulier auprès de l'ONU Habitat comme en février dernier à KualaLumpur.

Pour Yoann Choin-Joubert, PDG du Groupe RÉALITÉS, « Les compétences techniques, territoriales et relationnelles de Luc Belot vont apporter une réelle plus-value pour RÉALITÉS. Ce recrutement est en parfaite adéquation avec le positionnement et les ambitions du groupe. REALITES est donc fièred'annoncer cette collaboration qui sera une force pour l'entreprise.»

À propos de RÉALITÉS

REALITES est un groupe de développement territorial qui a placel'intelligence des territoires au cœur de sońactivité. Il s'applique à fabriquer la ville autrement, via ses deux métiers principaux : la maîtrise d'ouvrage immobilière et la maîtrise d'usage. Ce positionnement innovant du Groupe s'appuie sur des services de hautniveau en matière d'ingénierie technique, financière et juridique. La capacité de REEALITESacomprendre les̀enjeux d'un territoire dans toutes ses composantes fait du Groupe un partenaire fiable des décideurs publicset privés. REALITES intervient dans le Grand Ouest, en Île-de-France et en Afrique (Maroc).

Fondeen 2003 par Yoann Choin-Joubert, son PDG, et fort de 200 collaborateurs répartis sur 12 sites, REALITEŚa enregistré en 2017 plus de 1 000 contrats de réservation, représentant un volume d'activités de près de 150millions d'euros HT. REALITES est cotesur le marché Euronext Growth depuis 2014 (code Isin FR0011858190,́

Mnémo : ALREA).

RELATIONS PRESSE IMMOBILIER Galivel & Associés Carol Galivel / Valentin Eynac 01 41 05 02 02 -galivel@galivel.com

1