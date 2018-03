Réalités : un exercice 2017 record

22/03/2018 | 18:38

Année 2017 faste pour Réalités, qui a enregistré un bénéfice net historique de 7,7 millions d'euros, en croissance de 183% sur un an, a-t-on appris ce jeudi soir.



L'Ebitda du groupe d'ingénierie immobilière a pour sa part grimpé de 61% pour s'établir à 10,8 millions d'euros.



Le chiffre d'affaires (IFRS) n'a pas été en reste, s'inscrivant en hausse de 53% comparativement à son niveau de fin 2016 à 128,9 millions d'euros, alors que le volume d'activité a augmenté de 23%.



Ces chiffres sont très supérieurs aux objectifs du groupe, qui envisageait des revenus 'supérieurs' à 100 millions d'euros et anticipait un Ebitda de plus de 7,5 millions.



Au surplus, l'endettement financier net a reculé de 31% à 22,4 millions d'euros, tandis que le gearing (hors crédit-bail immobilier) a fondu de 34 points sur un an à 42%.



Fort de cette très bonne performance d'ensemble, et invoquant des 'perspectives favorables dans un environnement globalement porteur' ainsi qu'un 'positionnement en ligne avec les situations économique et politique actuelles', Réalités continue de tabler sur un chiffre d'affaires de l'ordre de 140 millions et sur un Ebitda supérieur à 11 millions au titre de l'exercice en cours.



Enfin, à horizon 2020, le groupe vise toujours un volume d'activité supérieur à 220 millions d'euros, soit un objectif de CA IFRS à 200 millions.





