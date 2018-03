Reckitt Benckiser : fin des négociations avec Pfizer

22/03/2018 | 10:38

Reckitt Benckiser, qui fabrique notamment l'antidouleur Nurofen et les préservatifs Durex, a annoncé jeudi avoir mis fin à ses négociations avec Pfizer en vue du rachat de la filiale de santé grand public du groupe américain.



La société britannique explique que les négociations ont achoppé sur le fait qu'il lui était impossible de ne racheter qu'une partie des activités de la branche.



'Nous étudions toujours les opportunités de croissance non organique de manière rigoureuse, disciplinée et financièrement responsable afin de garantir une création de valeur à long terme à nos actionnaires', a insisté Rakesh Kapoor, le directeur général de Reckitt.



'L'acquisition de la totalité de la filiale de santé grand public de Pfizer ne cadrait pas avec nos critères d'acquisition et il n'était pas possible d'en acquérir une partie seulement', a-t-il précisé.



Reckitt Benckiser entend désormais se concentrer sur la finalisation de l'intégration de Mead Johnson Nutrition et sur la création de deux nouvelles filiales distinctes, dans la santé et l'entretien de la maison.



A la Bourse de Londres, l'action prenait 5,6% après ces annonces.



