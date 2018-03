Reckitt Benckiser : SG est désormais à l'achat

23/03/2018 | 12:41

Société Générale a relevé jeudi sa recommandation sur le titre Reckitt Benckiser de 'conserver' à 'achat', avec un objectif de cours laissé inchangé à 6.500 pence, mettant en avant des questions de valorisation après l'abandon par le groupe britannique de ses négociations en vue du rachat du pôle médicaments grand public de Pfizer.



La banque française rappelle dans une étude que 'des rumeurs circulaient sur les négociations menées entre RB et Pfizer, mais (que) l'on ne savait pas qu'elles ne portaient que sur un pan du pôle médicaments grand public'.



'Une inquiétude majeure disparaît', estime SG. 'Les investisseurs, qui craignaient que RB ne surpaye cette acquisition et n'aie des difficultés à la financer, sont désormais rassurés', explique la banque.



SG souligne que le titre affiche un PER de 15 fois à horizon 2019, soit une décote de 14% par rapport au secteur mondial des biens de consommation de base, un écart qui justifie son relèvement de recommandation.



