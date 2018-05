Recruit : acquiert le site d'annonces Glassdoor pour 1,2 milliard de dollars 0 0 09/05/2018 | 11:56 Envoyer par e-mail :

(Reuters) - Le spécialiste japonais du recrutement Recruit Holdings a annoncé mercredi le rachat du site américain Glassdoor pour 1,2 milliard de dollars (1,0 milliard d'euros), poussant ainsi ses feux à l'international où il réalise déjà 40% de son chiffre d'affaires. Recruit est déjà présent aux Etats-Unis via le site Indeed, acquis en 2012. En plus de ses annonces d'emplois, Glassdoor lui apportera des bases de données sur les évaluations d'entreprises et les salaires. Glassdoor, qui n'est pas coté, avait été valorisé environ un milliard de dollars lors de son dernier tour de table en 2016. La société fondée en 2007 compte parmi ses investisseurs les fonds Tiger Global Management, Google Capital et T. Rowe Price. Selon Recruit, Glassdoor a réalisé un chiffre d'affaires de 170 millions de dollars sur l'exercice clos fin mars, qui s'est soldé par une perte de 22,2 millions de dollars. Glassdoor, qui emploie actuellement 750 personnes, offre des avis, conseils et informations sur 770.000 entreprises dans plus de 190 pays. La société restera dirigée par son co-fondateur et directeur général Robert Hohman, a précisé Recruit. "A moyen terme, Recruit entend poursuivre son expansion aux Etats-Unis et dans le monde à la fois par sa croissance organique et par des fusions et acquisitions", a ajouté le groupe japonais, dont le chiffre d'affaires a atteint 1.800 milliards de yens (13,8 milliards d'euros) sur l'exercice 2016/2017. L'action Recruit a fini en hausse de 3% à la Bourse de Tokyo après l'annonce de l'acquisition. (Chang-Ran Kim, Sayantani Ghosh et Taiga Uranaka, Véronique Tison pour le service français)

