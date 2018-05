Recticel : AUGMENTATION DU CAPITAL PAR L’EXERCICE DE WARRANTS

COMMUNIQUÉ DE PRESSE

Information réglementée

Bruxelles, 02 mai 2018-7h00 HEC

Publicité en vertu des dispositions de la loi du 2 mai 2007 AUGMENTATION DU CAPITALPAR L'EXERCICE DE WARRANTS

Recticel annonce qu'en date du27 avril 2018 elle a augmenté son capital social à la suite del'exercicede (i) 17.900 warrants du plan de warrants émis le 02 mai 2007, (ii) 3.580 warrants du plan de warrants émis le 03 décembre 2007 et (iii) 7.160 warrants du plan de warrants émis le 29 avril 2014.Ceci a donné lieu à l'émission de28.640 nouvelles actions ordinaires, qui seront admises au négoce sur Euronext Bruxelles à partir du 02 mai 2018.

Ceci donne la situation suivante:

avant actuellement Capital social total (en EUR) 137 226 695 137 298 295 Nombre total d'actions en circulation (avec droit de vote) 54 890 678 54 919 318 Nombre total de warrants en circulation1 1 850 941 1 822 301 1 Chaque warrant donne à son détenteur le droit de souscrire 1 nouvelle action ordinaire. °°°

Calendrier financier Assemblée Générale Annuelle 29.05.2018(à 10h00 HEC) Date ex-coupon 30.05.2018 Record date 31.05.2018 Date paiement dividende 01.06.2018 Résultats du premier semestre 2018 29.08.2018(à 7h00 HEC) Rapport d'activité-troisième trimestre 2018 31.10.2018(à 7h00 HEC) Résultats annuels 2018 28.02.2019(à 7h00 HEC) Rapport d'activité-premier trimestre 2019 29.04.2019(at 07:00 AM CET) Assemblée Générale Annuelle 28.05.2019(at 10:00 AM CET) Résultats du premier semestre 2019 30.08.2019(at 07:00 AM CET) Rapport d'activité-troisième trimestre 2019 30.10.2019(at 07:00 AM CET) Pour plus d'information

RECTICEL- Avenue des Olympiades 2, B-1140 Bruxelles (Evere)

PRESSE RELATIONS AVEC LES INVESTISSEURS M. Olivier Chapelle M. Michel De Smedt Tél. : +32 2 775 18 01 Mobile : +32 479 91 11 38 chapelle.olivier@recticel.com desmedt.michel@recticel.com

Recticel en bref

Groupe belge de dimension européenne, Recticel est également actif dans le reste du monde. Recticel emploie 8 411 personnes dans 98 établissements répartis dans 28 pays.

Recticel contribue au confort quotidien de millions de personnes grâce à ses mousses de remplissage pour sièges, matelas et sommiers à lattes, ses matériaux isolants, ses produits pour habitacles automobiles et ses nombreuses autres applications industrielles et domestiques.

Le Groupe Recticel distribue diverses marques de literie bien connues (Beka®, Lattoflex®, Literie Bultex®, Schlaraffia®, Sembella®, Swissflex®, Superba®, Ubica®, etc.), ainsi que GELTEX® Inside. Dans le sous-segment Isolation, il commercialise des produits d'isolation thermique de haute qualité sous les marques Eurowall®, Powerroof®, Powerdeck®, Powerwall® et Xentro®. L'évolution technologique a permis aux grands constructeurs automobiles de lancer des innovations décisives grâce à des produits tels que Colo-Fast®, Colo-Sense® et Colo-Sense Lite®.

En 2017, Recticel a réalisé un chiffre d'affaires combiné de 1,46 milliard EUR (chiffre d'affaires consolidé selon IFRS 11 : 1,14 milliard EUR).

Recticel (Euronext : REC-Reuters : RECTt.BR-Bloomberg : REC:BB) est coté sur Euronext Bruxelles.

Le communiqué de presse est proposé en anglais, néerlandais et français sur le site Internetwww.recticel.com.

