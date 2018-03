Recticel : NOTIFICATION PAR KBC ASSET MANAGEMENT S.A.

COMMUNIQUÉ DE PRESSE

Information réglementée

Bruxelles, 26 mars 2018-7h00 HEC

Publicité en vertu des dispositions de la loi du 2 mai 2007 NOTIFICATION PAR KBC ASSET MANAGEMENT S.A. MODIFICATIONS DE L'INVESTISSEMENT EN ACTIONS ASSORTIES D'UN DROIT DE VOTE

Les informations divulguées dans le présent document sont des informations réglementéesau sens de l'Arrêté Royal du 14 novembre 2007 relatif aux obligations des émetteurs d'instruments financiers autorisés à fairedu négoce sur le marché réglementé.

Les statuts de Recticel SA prévoient que tout actionnaire détenant au moins 3% des actionsRecticel assorties d'un droit de vote doit le signaler à l'entreprise ainsi qu'à l'Autorité desservices et marchés financiers (FSMA). Tout passage à la hausse ou à la baisse de ce seuilde 3%, puis de 5% ou d'un multiple de 5%, doit être communiqué.

Conformément à la loi du 2 mai 2007 relative à la publicité des participations importantes dans des entreprises cotées en bourse, Recticel (Euronext: REC) communique la situationsuivante:

KBC Asset Management s.a., domiciliée 2, avenue du Port à 1080 Bruxelles (Belgique), ainformé Recticel et la FSMA qu'en datedu19 mars 2018, elle adépassé vers le haut le seuil statutaire de 3%, etqu'elledétient maintenant autotal 1.648.964 actions Recticelou3,01%du nombre total des actions émises.

Les déclarations peuvent être consultées sur le site web de Recticel

(http://www.recticel.com/index.php/investor-relations/shareholders/shareholding-notification-obligation).

***

Conformément à la loi du 2 mai 2007 et aux statuts de Recticel SA, les notifications des participations importantes ou leurs modifications peuvent être adressées à verbruggen.dirk@recticel.com.

Conformément à la législation belge actuelle en matière de transparence (loi du 2 mai 2007-A.R. du 14 février 2008), le dénominateur déterminant la notification est de54.776.357actions (y compris les actions propres (treasury shares)).

***

Communiqué de presse-Déclaration de transparence KBC Asset Management s.a.-26 mars 2018-7h00 HEC

La publicité est conforme aux dispositions de la loi du 2 mai 2007.

Conformément aux articles 15, §1, et 18, §1, de la loi du 2 mai 2007 relative à la publicité des participations importantes dans des entreprises cotées en bourse, Recticel publiel'information suivante:

Situation actuelle:

- Capital social total €136 940 893 -Nombre total d'actions en circulation (avec droit de vote) 54 776 357 - Nombre total de warrants en circulation1 1 965 262

1

Chaque warrant donne à son détenteur le droit de souscrire 1 nouvelle action ordinaire.

°°°

Calendrier financier Rapport d'activité-premier trimestre 2018 26.04.2018(à 7h00 HEC) Assemblée Générale Annuelle 29.05.2018(à 10h00 HEC) Date ex-coupon 30.05.2018 Record date 31.05.2018 Date paiement dividende 01.06.2018 Résultats du premier semestre 2018 29.08.2018(à 7h00 HEC) Rapport d'activité-troisième trimestre 2018 31.10.2018(à 7h00 HEC) Résultats annuels 2018 28.02.2019(à 7h00 HEC) Rapport d'activité-premier trimestre 2019 29.04.2019(at 07:00 AM CET) Assemblée Générale Annuelle 28.05.2019(at 10:00 AM CET) Résultats du premier semestre 2019 30.08.2019(at 07:00 AM CET) Rapport d'activité-troisième trimestre 2019 30.10.2019(at 07:00 AM CET) Pour plus d'information

RECTICEL- Avenue des Olympiades 2, B-1140 Bruxelles (Evere)

PRESSE RELATIONS AVEC LES INVESTISSEURS M. Olivier Chapelle M. Michel De Smedt Tél. : +32 2 775 18 01 Mobile : +32 479 91 11 38 chapelle.olivier@recticel.com desmedt.michel@recticel.com

Recticel

Groupe belge de dimension européenne, Recticel est également actif dans le reste du monde. Recticel emploie 8 411 personnes dans 98 établissements répartis dans 28 pays.

Recticel contribue au confort quotidien de millions de personnes grâce à ses mousses de remplissage pour sièges, matelas et sommiers à lattes, ses matériaux isolants, ses produits pour habitacles automobiles et ses nombreuses autres applications industrielles et domestiques.

Le Groupe Recticel distribue diverses marques de literie bien connues (Beka®, Lattoflex®, Literie Bultex®, Schlaraffia®, Sembella®, Swissflex®, Superba®, Ubica®, etc.), ainsi que GELTEX® Inside. Dans le sous-segment Isolation, il commercialise des produits d'isolation thermique de haute qualité sous les marques Eurowall®, Powerroof®, Powerdeck®, Powerwall® et Xentro®. L'évolution technologique a permis aux grands constructeurs automobiles de lancer des innovations décisives grâce à des produits tels que Colo-Fast®, Colo-Sense® et Colo-Sense Lite®.

En 2017, Recticel a réalisé un chiffre d'affaires combiné de 1,46 milliard EUR (chiffre d'affaires consolidé selon IFRS 11 : 1,14 milliard EUR).

Recticel (Euronext : REC-Reuters : RECTt.BR-Bloomberg : REC:BB) est coté sur Euronext Bruxelles.

Le communiqué de presse est proposé en anglais, néerlandais et français sur le site Internetwww.recticel.com.