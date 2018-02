RECYLEX SA : INFORMATION FINANCIÈRE AU 31 DÉCEMBRE 2017

Solide croissance du chiffre d'affaires en 2017, portée principalement par la hausse des cours du plomb et du zinc ainsi que par des niveaux de production élevés

Léger recul du chiffre d'affaires au quatrième trimestre 2017 principalement en raison d'opérations de maintenance dans les segments Plomb et Zinc

Suresnes, le 15 février 2018 : le groupe Recylex (Euronext Paris : FR0000120388 - RX) publie aujourd'hui son chiffre d'affaires consolidé au 31 décembre 2017 et pour le quatrième trimestre 2017.

Le chiffre d'affaires de l'exercice 2017 s'est établi à 450,3 millions d'euros, en hausse de 18% par rapport à 2016. Le chiffre d'affaires du quatrième trimestre 2017 s'est élevé à 112,7 millions d'euros, en baisse de 4% par rapport au quatrième trimestre 2016.

Chiffre d'affaires consolidé par segment (données IFRS non auditées) :

(en millions d'euros) Au

31 décembre 2017 Au

31 décembre 2016 Variation

(%) Plomb 324,1 278,3 +16% Zinc 98,4 73,2 +34% Métaux Spéciaux 14,2 15,0 -5% Plastique 13,6 15,5 -12% Total 450,3 382,0 +18%

Sebastian Rudow, Président-Directeur Général du groupe Recylex, a déclaré :

« Le groupe Recylex a affiché de bonnes performances en termes de chiffre d'affaires tout au long de l'année 2017, portées par la progression des cours des métaux, mais aussi par de bons niveaux de production. Malgré un contexte difficile au premier semestre, toutes les équipes ont redoublé d'efforts et nous nous sommes particulièrement engagés à renforcer la confiance de tous nos partenaires commerciaux. Depuis mon arrivée, à la fin du mois de novembre dernier, je me suis rendu dans toutes les usines en France et en Allemagne afin de rencontrer les équipes. Cela a encore renforcé ma conviction du fort potentiel du Groupe et ma volonté de le faire aller de l'avant. Pour pérenniser ses performances, Recylex doit s'ouvrir à la nouvelle ère industrielle en cours, agir de manière responsable avec des équipes motivées, en faisant preuve d'ouverture d'esprit mais aussi de créativité. La mise en service prochaine du nouveau four de réduction sera une première réalisation dans ce cadre, permettant d'améliorer nettement l'économie circulaire du plomb en Europe. »

Évolution des cours des métaux et de la parité €/$ au 31 décembre 2017

(en euros par tonne) Moyenne 2017 Moyenne 2016 Variation (%) Cours du plomb 2 052 1 694 +21% Cours du zinc 2 561 1 896 +35%

Source : London Metal Exchange 2018.

En 2017, la moyenne du cours du plomb a augmenté de 21% par rapport à 2016, mais avec une forte volatilité d'un trimestre sur l'autre : après une nette progression au premier trimestre (dans la continuité de la forte hausse du troisième et quatrième trimestre 2016), le cours du plomb a reculé au deuxième trimestre, puis il a enregistré une légère hausse au troisième pour augmenter de manière plus significative au quatrième trimestre.

En 2017, la moyenne du cours du zinc a affiché une hausse de 35% par rapport à 2016. Malgré la correction du deuxième trimestre et un plus bas enregistré à la fin de cette période, elle est restée supérieure à son niveau de 2016 puis a fortement augmenté au troisième et au quatrième trimestre 2017. À titre de rappel, les cours du zinc ont accusé un net repli au premier semestre 2016 pour connaître ensuite une très forte hausse au second semestre.

En 2017, la parité moyenne €/$ a légèrement augmenté (+2%), à 1,1295 contre 1,1067 en 2016. Il convient, toutefois, de noter une tendance constante à la hausse entre le 1er janvier 2017 et le 31 décembre 2017.

Analyse du chiffre d'affaires consolidé au 31 décembre 2017 par rapport au 31 décembre 2016

Le chiffre d'affaires consolidé pour l'exercice 2017 s'est élevé à 450,3 millions d'euros, en hausse de 18% par rapport à 2016. Le chiffre d'affaires retraité* de l'exercice 2017 a atteint 476,5 millions d'euros, en progression de 19% par rapport à 2016.

Au quatrième trimestre 2017, le chiffre d'affaires consolidé s'est élevé à 112,7 millions d'euros, en baisse de 4% par rapport au quatrième trimestre 2016. Le chiffre d'affaires retraité* du quatrième trimestre 2017 a atteint 120,1 millions d'euros, en repli de 3% par rapport à la même période de 2016.

Segment Plomb : chiffre d'affaires +16%

En 2017, le chiffre d'affaires du segment Plomb a représenté 72% du chiffre d'affaires consolidé.

Le chiffre d'affaires 2017 s'est élevé à 324,1 millions d'euros, en hausse de 16% par rapport à 2016 grâce à la forte hausse des cours du plomb et à un très bon niveau de production par rapport à 2016.

Tout en poursuivant leur politique sélective d'approvisionnements, les usines de traitement de Recylex S.A. en France et de Harz-Metall GmbH en Allemagne ont recyclé plus de 137 100 tonnes de batteries usagées, soit une amélioration significative par rapport à 2016, en raison d'une meilleure disponibilité des matières à recycler.

Dans ce contexte, le mix d'approvisionnement de la fonderie a évolué au profit des matières secondaires et la production de plomb de la fonderie de Weser-Metall GmbH a augmenté de 5% à 122 600 tonnes en 2017, malgré l'impact du grand arrêt de maintenance programmé réalisé au premier semestre 2017 (aucun arrêt en 2016).

Au quatrième trimestre 2017, le chiffre d'affaires s'est élevé à 81,5 millions d'euros, en baisse de 8% par rapport au quatrième trimestre 2016. Cette légère contraction s'explique par un court arrêt de maintenance qui a eu lieu à la fonderie de plomb de Nordenham et par l'évolution du mix d'approvisionnement ainsi que des conditions commerciales liées au traitement à façon (« tolling ») des concentrés de plomb.

Par ailleurs, un grand arrêt de maintenance de la fonderie de plomb, pour environ quatre semaines, est programmé à la fin du premier trimestre 2018, principalement en vue de procéder au raccordement du four actuel avec le nouveau four de réduction en cours de construction.

Segment Zinc : chiffre d'affaires +35%

Le chiffre d'affaires du segment Zinc a représenté 22% du chiffre d'affaires consolidé en 2017.

Le chiffre d'affaires 2017 s'est élevé à 98,4 millions d'euros, en progression de 34% par rapport à 2016. Le chiffre d'affaires retraité* 2017 a atteint 124,6 millions d'euros, en hausse de 35% par rapport à 2016.

Malgré l'arrêt de maintenance programmé de la filiale Harz-Metall GmbH réalisé au premier semestre 2017 (aucun arrêt en 2016), le chiffre d'affaires de l'activité de « recyclage des poussières d'aciéries » a progressé en 2017 par rapport à 2016, principalement en raison de la forte hausse du cours du zinc. La production totale d'oxydes Waelz (incluant 100% de la production de Recytech S.A.) a augmenté de 1% à 73 270 tonnes en 2017.

Le chiffre d'affaires de l'activité de recyclage des déchets de zinc a également progressé en 2017 par rapport à 2016 principalement en raison de l'appréciation du cours du zinc. La production d'oxydes de zinc de la filiale allemande Norzinco GmbH est restée stable à 23 875 tonnes.

Au quatrième trimestre 2017, le chiffre d'affaires du segment a atteint 24,0 millions d'euros, en progression de 15% par rapport au quatrième trimestre 2016. Le chiffre d'affaires retraité* s'est établi à 31,4 millions d'euros en 2017, soit une hausse de 16% par rapport à la même période de 2016, portée par la hausse du cours du zinc au quatrième trimestre 2017 par rapport à la même période de 2016. La filiale allemande Norzinco GmbH a néanmoins été provisoirement impactée par une opération de maintenance programmée et par une baisse temporaire des volumes vendus.

Le prochain grand arrêt de maintenance de Harz-Metall GmbH est programmé au troisième trimestre 2018.

Segment Métaux Spéciaux : chiffre d'affaires -5%

Le chiffre d'affaires du segment Métaux Spéciaux a représenté 3% du chiffre d'affaires consolidé en 2017.

PPM Pure Metals GmbH a réalisé un chiffre d'affaires de 14,2 millions d'euros en 2017, en repli de 5% par rapport à 2016.

Ce recul s'explique principalement par la baisse des ventes de germanium et de gallium, en volumes et en prix. Toutefois, les ventes d'arsenic de haute pureté se sont nettement redressées, tant en volume qu'en prix, par rapport à 2016.

Au quatrième trimestre 2017, le chiffre d'affaires du segment s'est élevé à 3,9 millions d'euros, en hausse de 15% par rapport à 2016, principalement en raison de l'amélioration des ventes de germanium.

Segment Plastique : chiffre d'affaires -12%

Le chiffre d'affaires du segment Plastique a représenté 3% du chiffre d'affaires consolidé en 2017.

Le chiffre d'affaires a atteint 13,6 millions d'euros en 2017, en baisse de 12% par rapport à 2016.

Dans un contexte toujours difficile, C2P en Allemagne a enregistré une nette contraction des volumes vendus tandis que les ventes de C2P en France ont mieux résisté grâce à sa stratégie de montée en gamme. En 2017, la production de polypropylène recyclé du Groupe s'est élevée à 13 260 tonnes, en baisse de 10% par rapport à 2016.

Pour les mêmes raisons, le chiffre d'affaires du segment est ressorti à 3,4 millions d'euros au quatrième trimestre 2017, en repli de 15% par rapport au quatrième trimestre 2016.

*Pour évaluer la performance du segment Zinc, le Groupe communique également des données financières retraitées incluant la part de Recytech SA (détenue à 50%), en intégration proportionnelle, bien que cette méthode ne soit pas admise par les normes IFRS. Voir note 19 de l'annexe aux comptes consolidés 2016.

Autres faits marquants

Suite aux exercices successifs effectués par Kepler Cheuvreux, dans le cadre de la ligne de financement en fonds propres (Equity Line), depuis sa mise en place en décembre 2016 et destinée à couvrir les besoins de trésorerie de Recylex SA liés à son activité courante en France, 1 320 000 actions nouvelles (prix d'exercice compris entre 3,75 euros et 14,10 euros) ont été émises au 31 janvier 2018, générant un flux net de trésorerie d'un montant total de 7 932 120 euros pour Recylex S.A..

Dès lors, un actionnaire qui aurait détenu 1% du capital de Recylex SA au 31 décembre 2016 (sur base de 24 110 982 actions) aurait vu sa participation passer à 0,9481%.

Procédures en cours concernant Recylex SA et Metaleurop Nord SAS

Le document récapitulatif de l'évolution des procédures concernant Recylex S.A. et Metaleurop Nord SAS, mis à jour le 14 février 2018, est disponible sur le site internet du Groupe Recylex (www.recylex.fr - Rubrique Actualités - Calendrier des procédures judiciaires).

Agenda financier

Résultat financiers annuels 2017 : jeudi 12 avril 2018 (après bourse)

ANNEXES

1. Évolution de la moyenne des cours par trimestre

(en euros par tonne) 1er trimestre 2017 2ème trimestre 2017 3ème trimestre 2017 4ème trimestre 2017 1er trimestre 2016 2ème trimestre 2016 3ème trimestre 2016 4ème trimestre 2016 Cours

du plomb 2 138 1 963 1 988 2 117 1 582 1 523 1 677 1 993 Cours

du zinc 2 610 2 358 2 522 2 749 1 522 1 699 1 991 2 335

Source : London Metal Exchange 2018.

2. Chiffre d'affaires consolidé par trimestre

(en millions d'euros) 1er trimestre 2017 2ème trimestre 2017 3ème trimestre 2017 4ème trimestre 2017 1er trimestre 2016 2ème trimestre 2016 3ème trimestre 2016 4ème trimestre 2016 Plomb 86,5 64,9 91,2 81,5 68,9 50,2 70,4 88,8 Zinc 28,5 23,9 21,9 24,0 15,5 16,8 20,0 20,9 Métaux Spéciaux 3,8 3,5 2,9 3,8 3,9 4,1 3,7 3,3 Plastique 3,8 3,4 3,2 3,4 4,2 4,2 3,1 4,0 Total 122,6 95,7 119,2 112,7 92,5 75,3 97,2 117,0

En IFRS. Données 2017 non auditées, données 2016 auditées.

3. Chiffre d'affaires de Recylex SA

(en millions d'euros) Au 31 décembre 2017 Au 31 décembre 2016 Variation (%) Secteur d'activité « Plomb » 89,8 57,8 +55% Prestations de services aux

sociétés du Groupe 1,3 1,3 - Chiffre d'affaires total 91,1 59,1 +54%

En IFRS. Données 2017 non auditées, données 2016 auditées.

