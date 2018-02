RECYLEX SA : MODIFICATION DU CALENDRIER FINANCIER 2018

Suresnes, le 26 février 2018 : Recylex S.A. (Euronext Paris : FR0000120388 - RX) annonce que la Société publiera son communiqué de Résultats financiers annuels 2017 le Vendredi 13 avril 2018 (après bourse), au lieu du Jeudi 12 avril 2018.

Voici le calendrier financier prévisionnel pour l'année 2018 mis à jour :

Evènement Date Résultats financiers annuels 2017 Vendredi 13 avril 2018 (après bourse) Information financière au 31 mars 2018 Jeudi 26 avril 2018 (après bourse) Assemblée Générale des actionnaires Mardi 5 juin 2018 (à 10h00) Information financière au 30 juin 2018 Jeudi 26 juillet 2018 (après bourse) Résultats financiers semestriels 2018 Jeudi 6 septembre 2018 (après bourse) Information financière au 30 septembre 2018 Jeudi 8 novembre 2018 (après bourse)

Toute l'information financière du groupe Recylex (communiqués de presse, rapports financiers, présentations, etc.) est disponible sur le site Internet www.recylex.fr dans la rubrique « Actionnaires / Investisseurs ».

Régénérer les mines urbaines

Implanté en France et en Allemagne, le groupe Recylex est un spécialiste européen du recyclage du plomb, du plastique et du zinc mais aussi de la production de métaux spéciaux. Acteur majeur de l'économie circulaire avec un savoir-faire historique dans la valorisation des mines urbaines, le Groupe emploie plus de 660 personnes en Europe et a réalisé un chiffre d'affaires consolidé de 450 millions d'euros en 2017. Pour en savoir plus sur le groupe Recylex: www.recylex.fr et sur twitter : @Recylex

Contact Presse / Investisseurs :

Gabriel ZEITLIN

+ 33 (0)1 58 47 29 89

gabriel.zeitlin@recylex.fr

