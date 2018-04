RECYLEX : activité pénalisée par des arrêts de maintenance au premier trimestre

Tous droits de reproduction et de représentation réservés ( Copyright 2018 AOFTous droits de reproduction et de représentation réservés ( Avertissement légal

Recylex a réalisé au premier trimestre 2018 un chiffre d'affaires en repli de 22% à 95,3 millions d'euros. Le spécialiste du recyclage des métaux lourds a été pénalisé par des arrêts de maintenance programmés dans les segments Plomb et Zinc. Entre le 2 janvier et le 31 mars 2018, l'évolution des cours du plomb a été assez volatile, en recul de 7% sur la période, sous l'effet d'une tendance baissière amorcée au milieu du premier trimestre, a révélé le groupe. La moyenne du cours du plomb s'est établie à 2 053 euros au premier trimestre 2018, en repli de 4% sur un an.Les cours du zinc se sont maintenus à des niveaux élevés, mais ont néanmoins affiché un léger repli de 3% entre le 2 janvier et le 31 mars 2018, en raison d'une légère correction à la fin du premier trimestre. Cependant, la moyenne du cours du zinc au premier trimestre 2018 a augmenté de 7% par rapport au premier trimestre 2017 pour atteindre 2 783 euros.