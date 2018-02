Recylex : 27.02.2018 Recylex milite pour Le Bon Tri

RECYLEX MILITE POUR « LE BON TRI »

Villefranche-sur-Saône, le 27 février 2018 :Recylex S.A. metaujourd'huià la disposition de tous ses partenaires collecteurs en Europe un kit de communication afin de les aider à mieux faire « Le Bon Tri» parmi les batteries usagées qu'ils collectent.

En effet, avec l'émergence de nouveaux types et technologies de batteries, piles ouaccumulateurs, Recylex souhaite s'engager auprèsde ses partenaires pour un recyclage encore plus responsable et efficace. Dans cette optique, ce kit de communication, dédié principalement aux opérateurs de tri et de collecte, permet de mieux identifier les différentes technologies de batteries afin de mieux les orienter vers les bonnes filières agrées.

Pour rappel, Recylex S.A. en France et Harz-Metall GmbH en Allemagne recyclent uniquement les batteries au plomb usagées. Un bon tri en amont permet la réception de matières adaptées à chaque filière: c'est un enjeu pour tous en termes réglementaires, en termes de respect del'environnement et aussien termes de sécurité pour les équipes.

Baptiste Planckaert, Responsable Commercial de Recylex S.A., a déclaré :« Il est primordial de faire coexister de manière responsable toutes les technologies de piles et accumulateurs. Pour cela il faut disposer de filières de recyclage bien identifiées, bien coordonnées pour les étapes majeures que sont la collecte et le tri.A l'heure actuelle, il s'agit encore d'un challenge car il est parfois difficilepour certains collecteurs de bien identifier et bien trier les batteries à recycler. Une meilleure éco-conception des batteries, quelle que soit leurtechnologie, permettrait d'améliorerencore leur recyclage, avec par exemple un étiquetage plusclair ou des codes couleurs pour les coques afin d'identifier les couples électrochimiques. Celapermettrait une meilleure gestion des flux de déchets vers chaque filière agréée. Dans cette optique, Recylex se mobilise et met à la disposition de ses partenaires cet outil pédagogique, simple et pratique. C'est ensemble que nous améliorerons l'efficacité de l'économie circulaire.»

*************************************

Régénérer les mines urbaines

Implanté en France et en Allemagne, le groupe Recylex est un spécialiste européen du recyclage du plomb, du plastique et du zinc, ainsi que de la production de métaux spéciaux.Acteur majeur de l'économie circulaire avec un savoir-faire historique dans la valorisation des mines urbaines, le Groupe emploie plus de 670 personnes en Europe eta réalisé un chiffre d'affaires consolidé de450millions d'euros en2017.

*************************************

Contact Presse :

Gabriel ZEITLIN+ 33 (0)1 58 47 29 89gabriel.zeitlin@recylex.fr

Recylexwww.recylex.fr/ Twitter :@Recylex