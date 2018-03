La valeur du jour à Wall Street RED HAT inscrit un plus haut historique grâce à ses bons résultats et perspectives

Tous droits de reproduction et de représentation réservés ( Copyright 2018 AOFTous droits de reproduction et de représentation réservés ( Avertissement légal

Red Hat (+3,64% à 158,64 euros) évolue sur ses plus hauts historiques et en tête de l’indice S&P 500, dopé par la publication de résultats et perspectives meilleurs que prévu. Le spécialiste des technologies open source a bien essuyé une perte au quatrième trimestre, clos fin février, mais celle-ci s'explique par l'impact de la réforme fiscale américaine. Il a enregistré une perte nette de 12,55 millions de dollars, soit 7 cents par action, contre un bénéfice de 65,8 millions de dollars, ou 36 cents par action, un an plus tôt.Corrigés des éléments exceptionnels, dont une charge de 123 millions de dollars liée à la réforme fiscale américaine, le bénéfice par action de Red Hat est ressorti à 91 cents, surpassant de 10 cents le consensus FactSet.Ses ventes ont augmenté de 23% à 772 millions de dollars, dépassant également les anticipations de Wall Street : 762 millions de dollars de ventes.Mais les bonnes nouvelles ne s'arrêtent pas là, ses projections sont plus ambitieuses que les prévisions des analystes.Sur l'exercice en cours, Red Hat cible un bénéfice par action ajusté de 3,38 à 3,41 dollars, dont 68 cents au premier trimestre. Le marché vise respectivement 3,34 dollars et 72 cents.Les ventes sont anticipées entre 3,425 et 3,46 milliards de dollars sur l'ensemble de l'exercice, dont de 800 à 810 millions au premier trimestre. Wall Street table respectivement sur 3,37 milliards de dollars et 794,8 millions de dollars.Même s'il reconnait que la valorisation est élevée, JPMorgan reste à Surpondérer avec un objectif de cours relevé de 130 à 175 dollars. L'analyste apprécie sa position stratégique sur le segment des entreprises.