RED HAT : fait mieux que prévu au quatrième trimestre
27/03/2018 | 11:51

Red Hat a dévoilé des résultats meilleurs que prévu. Au quatrième trimestre, clos fin février, le spécialiste des technologies open source a enregistré une perte nette de 12,55 millions de dollars, soit 7 cents par action, contre un bénéfice de 65,8 millions de dollars, ou 36 cents par action, un an plus tôt. Hors éléments exceptionnels, dont une charge de 123 millions de dollars liée à la réforme fiscale américaine, le bénéfice par action de Red Hat est ressorti à 91 cents. Ses ventes ont augmenté de 23% à 772 millions de dollars. Elles ont progressé de 18% à taux de change constants.



Le consensus FactSet était de 81 cents par titre et 762 millions de dollars de ventes.



Sur l'exercice en cours, Red Hat cible un bénéfice par action ajusté de 3,38 à 3,41 dollars, dont 68 cents au premier trimestre. Le marché vise respectivement 3,34 dollars et 72 cents.



Les ventes sont anticipées entre 3,425 et 3,46 milliards de dollars sur l'ensemble de l'exercice, dont de 800 à 810 millions au premier trimestre. Wall Street table respectivement sur 3,37 milliards de dollars et 794,8 millions de dollars.





