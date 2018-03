REGENERON/SANOFI : l'étude Odyssey sur le Praluent donne de bons résultats

Valeurs citées dans l'article Varia. Dernier Var. 1janv SANOFI 0.52% 65.92 -8.73%

0 0

Sanofi et Regeneron Pharmaceuticals ont annoncé ce week-end que l'essai clinique Odyssey Outcomes a atteint son critère d'évaluation principal et montré que Praluent (alirocumab) a permis de réduire significativement le risque d'événements cardiovasculaires majeurs chez les patients ayant présenté récemment un événement coronarien aigu, tel qu'un infarctus du myocarde. Les résultats de cet essai seront présentés aujourd'hui dans le cadre d'une session de dernière minute aux 67èmes séances scientifiques annuelles de l'American College of Cardiology qui se déroulaient à Orlando, en Floride."Les résultats de cet essai vont dans le même sens que ceux d'essais antérieurs avec des statines et montrent que le bénéfice est plus marqué chez les patients dont le taux de cholestérol de départ est plus élevé, a déclaré le docteur George D. Yancopoulos, Ph.D., Président et Directeur Scientifique de Regeneron. Les patients ayant survécu à un infarctus récent du myocarde ou à un autre événement coronarien sont nombreux à ne pas pouvoir atteindre un taux cible de cholestérol LDL inférieur à 100 mg/dl ; ils ont besoin de toute urgence de nouvelles options thérapeutiques car leur risque de présenter un nouvel accident cardiovasculaire est plus élevé. Les patients dans cette situation qui ont été traités par Praluent en complément de statines à la dose maximale toléré ont bénéficié, dans le cadre de cet essai, d'une importante réduction de ce risque."