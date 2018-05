Global Talent Development Reveal Your Inner Talents : Édition 3

Deux fois par an, notre équipe Global Talent Development accompagne l'un des membres de notre groupe en lui permettant de partager sa passion à travers l'évènement « Reveal Your Inner Talents. »

Pourquoi ?

Chez Rémy Cointreau, nous sommes convaincus que nous ne sommes pas seulement définis par notre fonction et que chacun de nous a plusieurs talents.

Pour la troisième édition de « Reveal Your Inner Talents », notre équipe Global Talent Development a parrainé Adrien Duchemin, Global Digital Manager de Cointreau, passionné de photographie. Celui-ci a pu découvrir le Domaine des Hautes Glaces et immortaliser cette expérience.

Dans les précédentes éditions « Reveal Your Inner Talents », nous avons pu partager la passion d'amateurs de défis d'endurance, qui ont participé au Marathon de New York ! Mais également un chef cuisinier qui a pu s'inspirer de notre portefeuille de marques pour réaliser un dîner d'exception !

Selon Thibaut de Noray, Senior Vice President de Global Talent Development, « Nous croyons que chacun d'entre nous a une passion à partager, c'est pourquoi nous encourageons fortement tous les membres du groupe à y participer. »

« Au départ, je n'ai pas participé à Reveal Your Inner Talents, non pas parce que je n'en avais pas envie, mais parce que je ne pensais pas aux talents que je pourrais avoir », a partagé Adrien. « Je n'ai pas vraiment considéré le fait que j'avais un talent en photographie. Honnêtement, je pense que nous en avons un à partir du moment où l'on aime quelque chose. De plus, cet événement m'a permis d'améliorer mes compétences. J'ai pris tellement de photos, je ne savais même pas que je pouvais le faire. »

Besoin d'une preuve ?

Feuilletez la galerie pour voir certaines des images capturées par Adrien.

Un grand merci à Frédéric Revol pour son hospitalité au Domaine des Hautes Glaces, ainsi qu'à Thibaut de Noray et Sandra Lamoureux de l'équipe Global Talent Development pour avoir rendu possible « Reveal Your Inner Talents. »

Cliquez ici pour en savoir plus sur notre philosophie de Talent.