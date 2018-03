REMY COINTREAU : Jefferies reste à Conserver

Tous droits de reproduction et de représentation réservés ( Copyright 2018 AOFTous droits de reproduction et de représentation réservés ( Avertissement légal

Jefferies a confirmé sa recommandation Conserver et son objectif de cours de 100 euros sur Rémy Cointreau. Le broker s'attend à une accélération des ventes en organique au quatrième trimestre, clos fin mars, en raison du Nouvel An Chinois. Le broker continue d'apprécier l'exposition du groupe au cognac (76% des bénéfices) et sa stratégie de montée en gamme vers le super premium. Les fondamentaux du cognac restent solides, a souligné l'analyste qui maintient cependant sa recommandation inchangée en raison de la valorisation élevée du titre.