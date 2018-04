Rémy Cointreau : changements au comité exécutif

04/04/2018 | 09:21

Rémy Cointreau annonce des évolutions au sein de son comité exécutif, à partir du 1er juin. Philippe Farnier, actuellement directeur général (DG) de la zone Amérique, devient ainsi directeur général de la maison Rémy Martin.



A ce titre, il aura la responsabilité des marques Rémy Martin et LOUIS XIII. Il remplacera Eric Vallat, actuellement DG de la maison Rémy Martin et président de Mount Gay Rum, qui a décidé de donner une nouvelle orientation à sa carrière.



Ian McLernon, l'actuel DG du global travel retail, est nommé DG Amériques, le DG de la zone Asie David Ennes intègrera le global travel retail à ses responsabilités, et Jean-Denis Voin, DG de la division liqueurs et spiritueux, accueillera Mount Gay Rum dans son périmètre.



