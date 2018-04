Rémy Cointreau : croissance de 2,9% du CA au 1er trimestre

18/04/2018 | 07:56

Rémy Cointreau affiche un chiffre d'affaires de 1,13 milliard d'euros sur l'année 2017-18, en croissance publiée de 2,9%. En organique, les ventes sont ressorties en progression de 7,2%, grâce à une excellente dynamique au quatrième trimestre (+12,8%).



Le groupe de vins et spiritueux explique que l'accélération de sa croissance annuelle est portée par ses marques (+9,2% en organique) et notamment par la Maison Rémy Martin (+13,2%) qui réalise une belle performance dans toutes les zones géographiques.



Fort d'un chiffre d'affaires annuel conforme à ses prévisions, la direction de Rémy Cointreau confirme son objectif d'une croissance de son résultat opérationnel courant sur l'exercice 2017-18, à devises et périmètre constants.



