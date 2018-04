Rémy Cointreau : devrait profiter des ventes en Chine

10/04/2018 | 11:29

Le groupe va annoncer son chiffre d'affaires au 4ème trimestre 2017/2018 le 18 avril prochain. ' Cette publication devrait affirmer la solidité de Rémy Cointreau en organique ' indique Oddo dans son étude du jour.



Le bureau d'analyses s'attend à un CA de 267.2ME, en hausse de 3.5% dont un effet de change défavorable de -7.9%. En organique, Oddo est en ligne avec le consensus, le CA devrait progresser de +11.4% grâce au cognac qui profite du décalage du Nouvel An chinois.



Sur l'exercice, le CA 2017/18 devrait s'élever à 1129.3ME selon Oddo, en croissance de +3.1% en publié (+6.9% en organique).



' Les ventes de cognac en Chine restent toujours bien orientées. Le T4 a profité du Nouvel An chinois où les ventes ont crû à deux chiffres (plus de 10% selon nous). Globalement pour les spiritueux, le marché chinois reste porteur. Rémy Cointreau en profite pour y développer sa liqueur Cointreau ' explique le bureau d'études.



