Le marché automobile européen a reculé de 5,3% en mars, a annoncé l'ACEA, avec 1 792 599 nouvelles immatriculations. Il s’agit du premier repli cette année et de la première baisse pour un mois de mars depuis 2004. Le recul a été le plus marqué au Royaume-Uni (-15,7%). La baisse atteint 5,8% en Italie, 3,4% en Allemagne. En revanche, la France connaît une croissance de 2,2% et l’Espagne de 2,1%. Sur le premier trimestre 2018, la demande de nouvelles voitures demeure légèrement positive (+0,7%).