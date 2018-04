DACIA : le succès confirmé

Depuis 20 ans, la croissance des ventes de la marque est exponentielle.

La marque roumaine rachetée en 1999 par le groupe Renault bat des records. 650 000 véhicules ont été vendus dans le monde en 2017 soit une croissance de 12%.

Le low-cost n’est pas le seul motif d’achat. Beaucoup d’acheteurs ont de bons moyens mais apprécient avant tout chez DACIA un excellent rapport qualité-prix. La marque propose un design attractif mais sans superflu et offrant l’essentiel au moindre coût.

La Sandero par exemple est proposée à partir de 8 000 euros et le nouveau Duster reste sous la barre des 12 000 euros pour l’entrée de gamme.

Le secret de cette compétitivité tient en deux explications : une production concentrée dans les pays à bas coût comme la Roumanie et le Maroc, et l’utilisation de moins de composants communs et constitués que de technologie déjà éprouvées par le groupe.

La notoriété est spectaculaire puisque Dacia figure aujourd’hui en tête des voitures préférées des français et Sandero a détrôné la Clio et la 208 en nombre d’achats effectués par des particuliers.

Malgré ces prix de vente bas, la marge de Dacia est supérieure à celle du groupe grâce à une forte demande en options. C’est ainsi que le prix moyen d’achat de l’ancienne Duster était de 17 000 euros pour un prix d’entrée de gamme sans option de 12 000 euros.

Il faut noter enfin que la durée de vie de ces modèles est supérieure à la moyenne du secteur (7,5 ans contre 5,5 ans), ce qui est un facteur d’économies supplémentaires qui permet de compenser les surcoûts liés à l’intégration d’équipements de sécurité comme les six airbags intégrés désormais dans tous les véhicules.

Pour toutes ces bonnes raisons, Dacia n’a pas vocation à offrir des innovations et ce n’est pas demain que l’on trouvera par exemple une voiture électrique dans la gamme.