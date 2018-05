RENAULT : Alliance Ventures entre au capital de Kalray

Tous droits de reproduction et de représentation réservés ( Copyright 2018 AOFTous droits de reproduction et de représentation réservés ( Avertissement légal

Le spécialiste des processeurs intelligents Kalray annonce l’entrée à son capital d’Alliance Ventures, le fonds de capital-risque de l’Alliance Renault-Nissan-Mitsubishi, et Definvest, le fonds géré par Bpifrance pour le compte du Ministère des Armées. Cette opération s’élève à un total de 10 millions d’euros, incluant les actionnaires existants et les nouveaux investisseurs."Les processeurs de Kalray équipent déjà notre prototype de voiture autonome, Symbioz, que nous testons depuis plusieurs mois. Cet investissement dans Kalray est donc tout à fait stratégique", a expliqué François Dossa, le directeur d'Alliance Ventures.Les fonds levés vont permettre d'engager le déploiement commercial du processeur existant et de finaliser le développement de la nouvelle génération, qui devrait être lancée en 2019.Les processeurs dits "intelligents" permettent d'analyser à la volée des flux très importants d'informations, de réagir et de prendre des décisions en temps réel.Leur usage se démocratise dans des secteurs en forte croissance comme les réseaux informatiques de nouvelle génération, les véhicules autonomes, la santé ou encore les drones et robots.Kalray a choisi dans un premier temps de se focaliser sur deux marchés, les datacenters intelligents et les voitures intelligentes, qui représentent chacun un potentiel de plus d'un milliard d'euros.