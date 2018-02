RENAULT : Communiqué du Conseil d'administration à la suite de la séance du 15 février 2018

COMMUNIQUÉ DE PRESSE

Communiqué du Conseil d'administration à la suite de la séance du 15 février 2018

Boulogne-Billancourt, 15 février 2018 - Le Conseil d'administration de ce jour, sur la recommandation du Comité des nominations et de la gouvernance, a décidé de proposer le renouvellement du mandat d'administrateur de Monsieur Carlos Ghosn qui sera soumis à l'Assemblée générale des actionnaires le 15 juin 2018.

Le Conseil d'administration a souhaité que les quatre années du mandat à venir soient principalement consacrées à trois objectifs prioritaires :

1- piloter les enjeux stratégiques du Plan Drive the Future, dont le terme opérationnel est fixé à 2022 ;

2- engager les étapes décisives permettant de rendre l'Alliance pérenne ;

3- renforcer le plan de succession à la tête du Groupe Renault.

Soulignant les résultats exceptionnels du plan Drive the Change 2011-2016 et les perspectives du plan stratégique Drive the Future 2017-2022, le Conseil d'administration a également renouvelé sa pleine confiance à Monsieur Carlos Ghosn en tant que Président-Directeur Général de Renault et Président-Directeur Général de l'Alliance.

Enfin, sur la base des travaux menés par le Comité des nominations et de la gouvernance, avec le concours d'un cabinet international auquel a été confiée une mission d'évaluation de candidats internes et externes, Monsieur Carlos Ghosn a décidé, après avoir reçu l'avis favorable du Conseil d'administration, de nommer Monsieur Thierry Bolloré aux fonctions de Directeur Général Adjoint Groupe, à compter du 19 février 2018.

