RENAULT :INFORMATION CONCERNANT LA PARTICIPATION DU GROUPE RENAULT A L'AUGMENTATION DE CAPITAL RESERVEE D'AVTOVAZ PAR CONVERSION DE DETTES EN ACTIONS

Renault SA

13/15 quai Alphonse Le Gallo

92100 Boulogne-Billancourt

Boulogne-Billancourt, 28 Mars 2018

Renault et Rostec, les deux partenaires d'Alliance Rostec Auto B.V. ("ARA B.V."), actionnaire majoritaire d'AVTOVAZ, annoncent leur participation indirecte à l'augmentation de capital réservée d'AVTOVAZ actuellement en cours de réalisation et qui se terminera en avril 2018.



Les deux partenaires transfèrent chacun 30,7 milliards de rouble russe de créances et de prêts à ARA B.V., qui les convertira en actions nouvelles émises par AVTOVAZ.



Cette opération, d'un montant de 61,4 milliards de rouble russe, destinée à reconstituer les fonds propres d'AVTOVAZ, est la principale étape du processus de recapitalisation lancé en décembre 2016.



Cette recapitalisation soutient la mise en oeuvre des plans de redressement d'AVTOVAZ et de la marque LADA.





En conséquence, conformément aux normes en vigueur, le Groupe Renault consolidera le bilan d'AVTOVAZ au 31 décembre 2016, et son compte de résultats à partir du 1er janvier 2017.





