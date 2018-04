RENAULT :INFORMATION TRIMESTRIELLE AU 31 MARS 2018

COMMUNIQUÉ DE PRESSE

CHIFFRE D'AFFAIRES DE 13,2 MILLIARDS D'EUROS AU PREMIER TRIMESTRE 2018

Les immatriculations du Groupe progressent (à isopérimètre incluant Jinbei et Huasong) de 4,8% à 935 041 véhicules sur un marché en hausse de 2,7%.

Le chiffre d'affaires du Groupe s'élève à 13 155 millions d'euros sur le trimestre (+0,2%). A taux de change et périmètre constants , la progression aurait été de 5,4%.

Le Groupe confirme ses objectifs de l'année.

Boulogne-Billancourt, 27/04/2018

RÉSULTATS COMMERCIAUX : FAITS MARQUANTS DU PREMIER TRIMESTRE

Les immatriculations mondiales (véhicules particuliers + véhicules utilitaires) du Groupe Renault (y compris Jinbei et Huasong depuis le 1er janvier 2018) ont enregistré une hausse de 4,8% sur le premier trimestre, dans un marché qui progresse de 2,7%.

La part de marché ressort désormais à 4,0% (+0,1 point par rapport à 2017). Les marques Renault et Dacia établissent chacune un nouveau record de ventes pour un premier trimestre.

En Europe, les immatriculations du Groupe augmentent de 2,8% sur un marché en hausse de 0,6%, grâce au succès des nouveaux modèles Duster et Koleos.

Hors d'Europe, le Groupe enregistre des ventes en hausse de 22,1% en Eurasie et de

21,3% en Amériques, et fait face à un ralentissement sur les régions Afrique Moyen-Orient Inde (-5,3%) et Asie-Pacifique (-18,6%).

CHIFFRE D'AFFAIRES DU TRIMESTRE PAR SECTEUR OPERATIONNEL

Au premier trimestre 2018, le chiffre d'affaires Groupe atteint 13 155 millions d'euros (+0,2%). A taux de change et périmètre constants2, le chiffre d'affaires du Groupe progresse de 5,4%.

A compter du 1er janvier 2018, le Groupe a modifié l'allocation des bonifications de taux d'intérêt aux secteurs opérationnels, sans impact sur le chiffre d'affaire consolidé. A méthode de présentation comparable, le chiffre d'affaires de la branche Automobile hors AVTOVAZ aurait été supérieur de 136 millions d'euros (1,1 point), en contrepartie d'une diminution équivalente du chiffre d'affaires du Financement des ventes.

Le chiffre d'affaires de l'Automobile hors AVTOVAZ s'établit à 11 646 millions d'euros, en repli de 2,5%. Outre l'effet de négatif de 1,1 point mentionné ci-dessus, cette baisse s'explique essentiellement par un effet de change négatif de 4,8 points, du fait de la forte dévaluation des principales devises du Groupe (Peso argentin, Real brésilien, Livre turque, Dollar américain). L'effet volume est positif (+2,3 points). L'effet prix, provenant essentiellement des pays émergents pour compenser la faiblesse des devises, est positif de 1,2 point.

Le Financement des ventes (RCI Banque) réalise un chiffre d'affaires de 793 millions d'euros au premier trimestre, en hausse de 27,7 % par rapport à 2017. Hors impact du changement de comptabilisation mentionné ci-dessus, la hausse aurait été de 5,8%. Le nombre de nouveaux contrats de financement augmente de 4,7%. L'actif productif moyen progresse de 13,2 % à 42,9 milliards d'euros.

La contribution d'AVTOVAZ au chiffre d'affaires du Groupe s'établit à 716 millions d'euros sur le trimestre, en hausse de 25,8%, grâce à la forte croissance des ventes de Lada, et malgré un effet change négatif de 85 millions d'euros.

PERSPECTIVES 2018

En 2018, le marché mondial devrait connaître une croissance de 2,5 % par rapport à 2017. Le marché européen est attendu en hausse de 1 % avec également une progression de 1 % pour la France.

A l'international, la Russie devrait connaître une hausse de près de 10 %. Le Brésil ainsi que la Chine devraient croître de plus de 5 %, et l'Inde de 6 %.

Dans ce contexte, le Groupe Renault confirme ses objectifs :

- augmenter son chiffre d'affaires (à taux de change et périmètre constants2)*,

- maintenir une marge opérationnelle du Groupe supérieure à 6,0%*,

- générer un free cash-flow opérationnel de l'Automobile positif.

* hors impact IFRS 15

Chiffre d'affaires consolidé du Groupe Renault

(en millions d'euros) 2018 2017 Variation

2018/2017 1er trimestre Automobile hors AVTOVAZ 11 646 11 939 -2,5% Financement des ventes 793 621 +27,7% AVTOVAZ 716 569 +25,8% Total 13 155 13 129 +0,2%

Total des ventes du Groupe VP+VU par région

Cumul à fin mars 2018 2017 % variation France 177 689 172 304 3,1% Europe (hors France) 314 781 306 885 2,6% Total France + Europe 492 470 479 189 2,8% Afrique Moyen-Orient Inde 120 512 127 191 -5,3% Eurasie 165 773 135 774 22,1% Amériques 103 477 85 281 21,3% Asie-Pacifique 52 809 64 913 -18,6% Total hors France + Europe 442 571 413 159 7,1% Monde 935 041 892 348 4,8%

Total des ventes par marque

Cumul à fin mars 2018 2017 % variation RENAULT* VP 543 852 537 048 1,3% VU 104 679 97 146 7,8% VP+VU 648 531 634 194 2,3% RENAULT SAMSUNG MOTORS VP 19 105 25 952 -26,4% DACIA VP 160 825 140 649 14,3% VU 10 752 10 184 5,6% VP+VU 171 577 150 833 13,8% LADA VP 82 481 62 479 32,0% VU 3 609 3 064 17,8% VP+VU 86 090 65 543 31,3% JINBEI & HUASONG VP 1 342 1 357 -1,1% VU 8 396 14 469 -42,0% VP+VU 9 738 15 826 -38,5% GROUPE RENAULT VP 807 605 767 485 5,2% VU 127 436 124 863 2,1% VP+VU 935 041 892 348 4,8%

* y compris Alpine : 38 unités en 2018



Les 15 principaux marchés du Groupe Renault à fin mars 2018

Volumes 2018 Pénétration VP+VU 2018 (en unités) (en %) FRANCE 177 689 26,40 RUSSIE 112 309 28,58 ALLEMAGNE 56 932 6,03 ITALIE 55 778 9,04 ESPAGNE 44 304 11,27 BRESIL 39 609 7,51 ARGENTINE 39 211 14,84 IRAN 37 781 8,28 ROYAUME UNI 31 925 3,92 TURQUIE 29 268 18,47 CHINE 27 354 0,40 BELGIQUE+LUXEMBOURG 24 191 11,88 INDE 21 907 2,17 COREE DU SUD 19 555 4,66 ALGERIE 17 492 62,63



Le Groupe applique IFRS 15 depuis le 1er janvier 2018. La mise en oeuvre de cette norme ne remet pas en cause la comparabilité de l'information trimestrielle publiée. Afin d'analyser la variation du chiffre d'affaires consolidé à taux de change et périmètre constants, le Groupe Renault recalcule le chiffre d'affaires de l'exercice en cours en appliquant les taux de change moyens annuels de l'exercice précédent, et en excluant les variations de périmètres significatives intervenues au cours de l'exercice. Concernant 2017, le chiffre d'affaires recalculé n'est corrigé que de l'effet change, aucune variation de périmètre significative n'étant intervenue en 2017 en dehors de l'intégration du Groupe AVTOVAZ qui est présenté comme un secteur opérationnel séparé.





