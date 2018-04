Tous droits de reproduction et de représentation réservés ( Copyright 2018 AOFTous droits de reproduction et de représentation réservés ( Avertissement légal

Invest Securities réitère sa recommandation Achat sur le titre Renault, assortie d’un objectif de cours de 127 euros, malgré la publication d’un chiffre d’affaires du premier trimestre 2018 en dessous du consensus et de ses attentes. Le bureau d’études estime qu'il n’y a pas de danger pour les résultats du constructeur automobile et souligne que Renault affiche des guidances 2018 inchangées. In fine, l’analyste maintient ses estimations 2018/2020 en ligne avec le plan «Drive the future» vers un chiffre d’affaires de 70 milliards d’euros et une marge de 7% en 2022.Renault reste ainsi dans la liste des valeurs favorites de l'expert.