RENAULT : Jefferies conserve toujours

Jefferies a maintenu sa recommandation Conserver sur le titre Renault, assortie d’un objectif de cours de 86 euros, suite à une journée investisseurs de deux jours en Russie. Le broker américain a été impressionné par la nouvelle identité visuelle et la qualité perçue de la marque Lada, qui se rapproche de celle de Dacia. Toutefois, l’analyste souligne que la puissance des moteurs et la transmission des modèles testés étaient quelque peu décevantes. La marque Lada a donc vocation à rester régionale pour le moment.S'agissant d'Avtovaz, le bureau d'études a pu avoir un aperçu convaincant de la future transformation du groupe en un centre de production multi-marques pour l'Alliance.Enfin, Jefferies est revenu sur le dossier d'une potentielle fusion entre Renault et Nissan. Le management n'a fait aucun commentaire, sans parvenir toutefois à dissiper le sentiment qu'un mouvement était à l'œuvre vers une forme différente de combinaison. L'analyste se dit prudent concernant la valorisation supplémentaire qui en découlerait. "Il n'est pas établi clairement qu'une fusion au sein de l'Alliance pourrait générer des synergies plus importantes que celles délivrées par la structure actuelle", conclut Jefferies.