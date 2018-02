RENAULT : Le Conseil d'administration de Renault propose les nominations de nouveaux administrateurs indépendants

COMMUNIQUÉ DE PRESSE

Le Conseil d'administration de Renault propose les nominations de Messieurs Pierre Fleuriot et Thierry Derez en qualité d'administrateurs indépendants.

Boulogne-Billancourt, 15 février 2018 - Lors de sa séance du 15 février 2018, le Conseil d'Administration de Renault, sur proposition du Comité des nominations et de la gouvernance, a décidé de proposer Monsieur Pierre Fleuriot et Monsieur Thierry Derez en qualité d'administrateurs indépendants, en remplacement de Messieurs Marc Ladreit de Lacharrière et Thierry Desmarest, et le renouvellement des mandats de Mesdames Pascale Sourisse et Catherine Barba et de Messieurs Patrick Thomas et Yasuhiro Yamauchi.

Nomination de Messieurs Fleuriot et Derez

Monsieur Pierre Fleuriot, diplômé de l'Institut d'Etudes Politiques de Paris et ancien élève de l'Ecole Nationale d'Administration, débute sa carrière comme inspecteur des finances, puis il devient Directeur Général de la Commission des Opérations de Bourse. En 1997, il rejoint ABN AMRO où il occupe différentes fonctions et en dernier lieu celles de Senior Exécutif Vice-Président de ABN AMRO et Vice-Président des Clients mondiaux. En 2009, il devient Directeur Général de Crédit Suisse France, responsable des activités de banques d'affaires, de banque privée et de gestion d'actifs pour la France, la Belgique et du Luxembourg. Il quitte la direction de Crédit Suisse France en 2016.

Avocat inscrit au barreau de Paris avant d'entrer en 1995 dans le groupe d'assurances AM-GMF, d'abord comme Directeur Général adjoint de GMF puis en 2001 Président et Directeur Général des Assurances Mutuelles de France et de la GMF, Monsieur Thierry Derez a été, à compter de septembre 2003, Président et Directeur Général du groupe AZUR-GMF. Il est aujourd'hui Président du Conseil d'administration d'Assurances Mutuelles de France, de GMF Assurances et Président et Directeur Général de la Garantie Mutuelle des Fonctionnaires (GMF). Il est nommé administrateur de MAAF Assurances en novembre 2004, et en devient Président et Directeur Général en juin 2005. Depuis juin 2007, il est Président du Conseil d'administration de MMA IARD Assurances Mutuelles, MMA IARD, MMA Vie Assurances Mutuelles et MMA Vie. Depuis 2008, il occupe la fonction de Président et Directeur Général de Covéa. Il est administrateur de Scor.

Les nominations de Messieurs Fleuriot et Derez ont pour objectif de maintenir l'expérience de dirigeants de grands groupes au sein du Conseil d'administration de Renault.

Monsieur Carlos Ghosn, Président-Directeur général de Renault, a déclaré les concernant : « Ils renforceront les compétences du Conseil d'administration tant dans le domaine de la finance que de l'assurance et contribueront précieusement à la stratégie de Renault ».

Départ de Messieurs Ladreit de Lacharrière et Desmarest

Le mandat de Monsieur Marc Ladreit de Lacharrière arrive à échéance à l'issue de l'assemblée du 15 juin 2018. Il ne pourra pas être proposé au renouvellement en raison de l'atteinte de la limite d'âge prévue dans les statuts de la Société.

Monsieur Thierry Desmarest a informé le Conseil d'administration qu'il souhaitait démissionner de son mandat d'administrateur pour des raisons personnelles. En conséquence, sa démission a été acceptée le 15 février 2018.

Monsieur Carlos Ghosn, Président-Directeur général de Renault, a déclaré : « Je salue la remarquable contribution de Marc Ladreit de Lacharrière et Thierry Desmarest au cours de leurs mandats ».

Renouvellement de mandats

Le Conseil d'administration de Renault propose également le renouvellement des mandats des Monsieur Patrick Thomas, Madame Pascale Sourisse, Madame Catherine Barba et Monsieur Yasuhiro Yamauchi.

***

