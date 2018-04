RENAULT : annonce un nouveau PDG pour Avtovaz en juin

Tous droits de reproduction et de représentation réservés ( Copyright 2018 AOFTous droits de reproduction et de représentation réservés ( Avertissement légal

Renault et Rostec, les deux partenaires d'Alliance Rostec Auto B.V., actionnaire majoritaire d`Avtovaz, annoncent aujourd’hui la nomination de Yves Caracatzanis au poste de Président-Directeur Général d’Avtovaz, à compter du 1er juin 2018. Nicolas Maure conservera ses fonctions de Président-Directeur Général d'Avtovaz jusqu'au 31 mai.Il continuera à suivre le redressement financier, ainsi que le déploiement du plan stratégique de l'entreprise en tant que Senior Vice-President Groupe Renault, directeur des opérations de la région Eurasie et Vice-Président du Conseil d'administration d'Avtovaz.Yves Caracatzanis est actuellement Directeur général du Groupe Renault en Roumanie, où il est en charge de l'ensemble des activités commerciales et industrielles. Il est également Président-Directeur Général de Dacia Automobile SA.