RENAULT: partenariat entre sa filiale RCI Bank et Octo

Octo Telematics (Octo) a annoncé le lancement d'un partenariat avec RCI Bank and Services, filiale du groupe Renault spécialisée dans les financements et services automobiles à destination des clients et réseaux du groupe Renault. Cette collaboration a pour objectif de fournir des services télématiques et des analyses approfondies des données afin d'améliorer l'expérience des conducteurs.Dans le cadre de son processus commercial, RCI Bank and Services proposera à ses clients d'inclure un boitier Octo dans leur véhicule, afin de bénéficier d'un suivi personnalisé de ce dernier en fonction de leur style de conduite.Octo s'appuiera sur son expertise pour développer un profil complet pour chaque conducteur et chaque véhicule. Ainsi, RCI Bank and Services pourra proposer à ses clients des services sur mesure, adaptés à leur profil de conducteur.Les clients de RCI Bank and Services d'Italie, d'Espagne, du Royaume-Uni, du Brésil et de Turquie recevront leurs boitiers d'ici la fin de l'année 2018.