Renault : Décryptage AOF du palmarès du CAC 40 à la mi-séance - Jeudi 29 mars 2018 La plus forte hausse

Tous droits de reproduction et de représentation réservés ( Copyright 2018 AOFTous droits de reproduction et de représentation réservés ( Avertissement légal

(+4,36% à 97,14 euros)Renault est soutenu par une information de Bloomberg selon laquelle le constructeur automobile est en discussions avec Nissan en vue d'une fusion. Cette opération se traduirait par la création d'une seule entité cotée et mettrait ainsi fin à l'alliance entre les deux sociétés, selon des sources proches du dossier. Les rumeurs sur une modification de l'alliance se font donc plus persistantes. "Nous ne faisons pas de commentaires sur les rumeurs et spéculations ", a répondu un porte-parole de Renault, contacté par AOF.