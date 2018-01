La filiale de Renault est leader en termes de volume des ventes en 2017.

La marque Lada fait partie du patrimoine russe. A l’époque soviétique les Lada étaient les seules voitures auxquelles les acheteurs pouvaient avoir accès, toujours avec des longs délais d’attente.

Avtovaz, société mère de Lada est contrôlée aujourd’hui par le groupe Renault. L’augmentation de capital réalisée par Renault en 2016 suite aux pertes endémiques de la société russe lui a permis en effet d’en prendre le contrôle. A l’époque de son investissement en Russie, Renault avait été séduit par la notoriété de la marque et son réseau dense et ramifié. Le groupe français a dû alors s’employer à améliorer la qualité, le design des modèles, le service après-vente et la productivité dans l’usine d’Ijevesk.

Aujourd’hui les soucis de fiabilité des Lada, sujet de nombreuses railleries, font partie du passé et les investissements publicitaires récents sont bien perçus par le marché.

Pour toutes ces raisons, LADA profite aujourd’hui du rebond du marché automobile russe en 2017. 1,59 millions de véhicules neufs ont été immatriculés, soit une hausse de 11,9% par rapport à 2016, l’année ayant fini en apothéose avec un mois de décembre en croissance de 14%.

Dans ce contexte la marque Lada fait toujours la course en tête avec quant à elle une croissance annuelle de 17%, Granta et Vesta, nouveaux modèles de berlines ayant contribué à cette performance.

Les marques qui suivent cette progression sont Hyundai (+9%) et Renault (+7%).

Des marques comme Opel ou GM qui se sont retirées du marché russe lors de la crise doivent probablement le regretter aujourd’hui.

Ceux qui ont fait l’effort d’y rester doivent bien sûr s’en féliciter, comme VW, Ford, Mitsubishi, ont Honda, tous connaissant une forte croissance de leurs ventes en 2016.

Après ces bonnes performances, Carlos Ghosn, patron du groupe, prévoit d’atteindre la rentabilité de sa filiale russe à moyen terme, ainsi qu’un doublement des ventes de Lada d’ici 2020.