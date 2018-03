Renault, Nissan et Mitsubishi nomment neuf vice-présidents de leur alliance

7PARIS (Agefi-Dow Jones)--L'alliance entre les constructeurs automobiles français Renault, Nissan et Mitsubishi ont annoncé mercredi avoir nommé neuf vice-présidents qui devront mener à bien les synergies entre les trois groupes dans leurs domaines respectifs.

Tsuyoshi Yamaguchi sera vice-président exécutif en charge de l'ingénierie, John Martin aura la responsabilité de la chaîne d'approvisionnements et de la production. Véronique Sarlat Depotte sera responsable des achats, Christian Vanhende s'occupera de la qualité et la satisfaction clientèle, Kent O'Hara de l'après-vente, Hadi Zablit du développement de l'activité, Arun Bajaj du recrutement des talents, Ashwani Gupta des utilitaires légers, et Arnaud Deboeuf devra lui renforcer la coopération au sein même de l'alliance.

Tous ces cadres reporteront directement au PDG de l'alliance, Carlos Ghosn. Ces nominations seront effectives à partir du 1er avril prochain et font suite à la stratégie annoncée par l'alliance le 1er mars dernier. Les trois constructeurs avaient alors dévoilé un projet pour renforcer leurs convergences industrielles et commerciales. Ce projet devait conduire à une nouvelle structure organisationnelle que le groupe devait annoncer après avoir consulté les représentants du personnel.

Dans le cadre de son plan "Alliance 2022", l'alliance entre les trois constructeurs vise des synergies annuelles supérieures à 10 milliards d'euros, contre 5 milliards d'euros en 2016, et des ventes annuelles cumulées supérieures à 14 millions de véhicules, contre 10,6 millions en 2017.

-Julien Marion, Agefi-Dow Jones; 01 41 27 47 94; jmarion@agefi.fr ed: VLV

Valeurs citées dans l'article Varia. Dernier Var. 1janv MITSUBISHI CORP 0.82% 2998 -5.46% NISSAN MOTOR CO LTD -0.04% 1130 0.00%