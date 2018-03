Renault : accélère la convergence dans l'Alliance

01/03/2018 | 09:57

Renault-Nissan-Mitsubishi annonce le lancement de plusieurs projets visant à l'accélération de la convergence dans des domaines clés tels que l'ingénierie, la fabrication, les achats, la qualité & satisfaction client, l'après-vente et le Business Development.



Ces projets font suite à l'annonce en septembre 2017 du plan moyen terme ' Alliance 2022 ', qui vise une augmentation des synergies annuelles au-delà des 10 milliards d'euros, contre 5 milliards en 2016, ainsi qu'une prévision de ventes annuelles cumulées à plus de 14 millions de véhicules, contre 10,6 millions en 2017.



Carlos Ghosn, Président-directeur général de l'Alliance, a déclaré : ' Nous accélérons la convergence entre les entreprises membres de l'Alliance. L'Alliance renforcera la performance et la croissance de ses différentes entreprises tout en respectant l'autonomie et les stratégies distinctes du Groupe Renault, de Nissan Motor et Mitsubishi Motors. '



' L'Alliance a nommé des directeurs de projet pour identifier de nouvelles opportunités de synergies et renforcer la convergence. Ils veilleront à optimiser les dépenses, à maximiser la mutualisation au sein des fonctions convergées, à partager les technologies et les ressources ainsi qu'à simplifier les processus de prise de décision pour booster la croissance des entreprises membres ' indique le groupe.



