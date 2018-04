Renault : de nouveau partenaire du Festival de Cannes

23/04/2018 | 12:01

Renault sera cette année de nouveau partenaire officiel du Festival de Cannes. La flotte officielle sera constituée de 300 véhicules Renault - 170 Renault Espace et 130 Talisman.



Une flotte image viendra compléter ce dispositif avec Renault Trafic SpaceClass et Nouveau Renault Koleos, sans oublier la touche électrique avec Zoé et Twizy.



Pendant la quinzaine, les chauffeurs planifient les déplacements des VIP, entre séances cinéma et interviews, de la Croisette jusqu'au tapis rouge. Cela représente plus de 20 000 déplacements sur la période du Festival.



' Renault est l'un des plus anciens partenaires du Festival de Cannes. Notre première collaboration remonte à 1983, les VIP étaient alors déposés en R25 au pied des mythiques marches du Palais des Festival ' a déclaré Claude Hugot, Directeur des Relations Publiques de Renault-Nissan-Mitsubishi.



